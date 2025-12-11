El IAACC Pablo Serrano revive tres décadas de cambios sociales en la exposición ‘Aragón y las artes: 1976-1995’

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza revive tres décadas de cambios sociales en la exposición ‘Aragón y las artes: 1976-1995’. La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, Tomasa Hernández, inaugura este jueves por la tarde la muestra, que podrá visitarse hasta el 29 de agosto de 2027 en las salas 03 y 04 del museo.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, han presentado la exposición que reúne casi 750 obras del museo y de un centenar de instituciones y particulares y que ha sido comisariada por Eva María Alquézar, Begoña Echegoyen y María Luisa Grau.

‘Aragón y las Artes: 1976 – 1995’ es la tercera muestra del proyecto Aragón y las Artes, cuya primera presentación tuvo lugar en noviembre de 2021, con un recorrido por el panorama artístico en Aragón durante el período 1939-1957, seguido por la exposición inaugurada en noviembre de 2023 y dedicada a los años transcurridos entre 1957 y 1975.

El tránsito de las artes en Aragón

Ambas muestras han revisado el tránsito de las artes en Aragón durante todo el período del franquismo, atendiendo a la realidad de las artes plásticas, así como a la arquitectura, la obra gráfica, la fotografía, el cine, el cartelismo, el humor gráfico o la cerámica, sin perder de vista la labor de artistas y determinados personajes y acontecimientos que alcanzaron peso nacional, como el nacimiento de la abstracción con el grupo Pórtico, el impulso del grupo El Paso o la creación cinematográfica de grandes realizadores aragoneses.

La exposición se ha presentado este jueves y se inaugura esta tarde. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Son unos convulsos años de cambios sociales, en los que no sólo se transforma el modo de concebir conceptual y plásticamente la expresión artística, sino también los escenarios de creación y difusión del arte.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha señalado que el museo Pablo Serrano es “una seña de identidad de la cultura aragonesa”, que ha contado en este proyecto “el origen de la modernidad de las artes plásticas en España, que ha tenido un motor esencialmente aragonés”.

Esta tercera exposición abarca un período en el que “se alumbraron nuevas vanguardias que fueron la expresión de un nuevo país, de una nueva identidad aragonesa, que vino de la mano de la Transición y del desarrollo de las instituciones democráticas, algo que tuvo reflejo en las artes plásticas aragonesas” y que se detalla de forma “profusa” en esta muestra.

181 autores representados

Del total de obras, 174 son pinturas y dibujos; 18 esculturas e instalaciones; 56 obras gráficas; 104 fotografías, tanto originales como copias de exposición; 43 carteles; 262 documentos y publicaciones; 18 audiovisuales de cine y televisión; 14 cerámicas; 39 cómics; y los 15 restantes son distintos objetos. Un total de 208 piezas son de la colección del museo y más de 500 proceden de 104 instituciones y particulares; hay siete obras restauradas y 181 autores representados –173 hombres, 31 mujeres y 8 colectivos--.

Unas de las piezas que se pueden contemplar en el Pablo Serrano. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El discurso expositivo se estructura en nueve capítulos: Acción y reivindicación cultural durante la Transición; el cómic, expresión artística y narrativa para una nueva generación; pintando la democracia; nueva imagen para nuevos tiempos; la obra gráfica se consolida como apuesta creativa; la cerámica, materia ancestral con expresión contemporánea; distintas miradas a través de una lente; del súper 8 a la videocreación; y las artes plásticas, bandera para las instituciones de la democracia