'Gris Lumen', la obra de arte de tres aragonesas

Tres artes. Tres nombres. Tres mujeres. Sirena Talvez, Sara Broto y Elisa Montañés. Aragón sigue siendo señalado como tierra de talentos y ahora llega para reafirmarlo el nuevo trabajo de Sirena Talvez, su segunda propuesta musical: 'Gris Lumen'. 'Gris Lamento', el primer sencillo de la compositora y cantante de música electrónica, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje artístico. Con una voz cálida, composiciones cargadas de simbolismo y una clara visión en la elección de sus colaboradores, la artista empieza a trazar su camino dentro del panorama musical.

Desde el inicio Sirena Talvez presenta un trabajo donde la delicadeza es clave, casi una artesanía. “Este trabajo ha sido cocinado a fuego lento, sin pausa pero sin prisa, donde poco a poco cada elemento ha ido encontrando su lugar y formando parte de un concepto e idea común” - comenta la artista. Es por eso que trata sus temas como joyas que han de pulirse, bajo un mismo emblema: el color Gris. Y este es el nombre que da a su EP, que acoge cuatro temas, los cuales ha decidido acompañar no de los habituales videoclips, sino de pequeños filmes oníricos inspirados en los orígenes del cine.

Es ahí donde la también aragonesa y artista multidisciplinar, Sara Broto, entra en escena como no podía ser de otro modo. Con su ojo crítico y visionario, creador de movimiento y acción. Entre otros proyectos, la artista y directora se encuentra en paralelo creando como integrante del colectivo Bosque Anouk y al mismo tiempo como compositora y cantante para la Universidad de Oxford y el Pitt Rivers Museum, junto a la flautista Cristina Italiani, entre otros colaboradores.

Una pequeña película

“Mi inspiración mana más bien de algo intuitivo, cuando Elena (Sirena Talvez) trae un nuevo tema, me siento a escucharlo con los ojos cerrados y empiezo a ver una pequeña película. Ahí empieza todo. Aún así nunca dejo de recopilar como auténticos tesoros referencias de cine y fotografía, sobre todo experimentales o con cierta mística.” - comparte Sara. "Estamos orgullosas de presentar un proyecto que tiene tanta pasión detrás. Que Elisa nos haya regalado su danza improvisada, tan preciosista y orgánica para Gris Lumen, que es un tema con tanta fuerza, un viaje en el tiempo, y que encaje sin más, eso solo puede ser alquimia." - añade la directora de la pieza.

Fotograma de Sirena Talvez en su último 'visualizer' 'Gris Lumen'. / SARA BROTO

Elisa Montañés, es el talento más joven del proyecto. Con formación en varias metodologías (Arantxa Argüelles, Coppelia, Miibodydance, CMPD...) y actualmente seleccionada por la beca máxima en Descalzinha (Madrid), su danza que baila entre las aguas de la organicidad, la libertad y la disciplina, ha sido reconocida en múltiples circuitos y premios del panorama de artes escénicas. "Estoy muy contenta de poder participar en este proyecto dónde se incluyen varios campos artísticos como la música, la danza, el trabajo audiovisual… Para mí ha sido una oportunidad muy bonita el poder colaborar con Elena y Sara y he podido disfrutarla mucho." - nos cuenta emocionada la bailarina.

Este combo artístico que, desde luego, no dejará indiferente al panorama musical del territorio, se materializa con el estreno de 'Gris Lumen' de Sirena Talvez, en dos formatos por tanto: un sencillo y un 'visualizer' que elige la estética del blanco y negro.