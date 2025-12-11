Laura X presenta credenciales para tener sitio propio en la música aragonesa: "La música es mi sueño"

La cantante zaragozana Laura X ha presentado su proyecto musical en Linacero Café. Con apenas 20 años, Laura X quiere hacerse un hueco en la música con su sonido ‘R‘n’B’ y sus letras sinceras y para ello ha contado con el apadrinamiento del propio Linacero, un local referente en la música de la ciudad, y del periodista, escritor y melómano Miguel Mena.

Luis Linacero ha reseñado la juventud de la artista, ya que esta ha sido “la presentación más juvenil” de Linacero en estos 20 años, pero también ha valorado la personalidad y la voz de la compositora, Laura X. Precisamente, esa conjunción de juventud y talento es lo que también ha destacado Miguel Mena durante el evento.

Mena ha recordado que hace cuando escuchó la canción ‘Obsesiva’ de Laura X supo que iba a sorprender: “Cuando la oí sentí que era una fuerza de la naturaleza”. Dentro de la actualidad musical aragonesa, Miguel Mena ha reconocido su predilección por las voces solistas femeninas como Begut, Elem, Eva McBel o Erin Memento, con la que Laura X coincide en la formación en audiovisual y sonido.

Laura X y Mar Allepuz interpretan uno de los temas de la presentación en Café Linacero / Josema Molina

Unas cien composiciones en la mochila, la intensidad interpretativa sobre el escenario y letras que no solo hablan de amor y desamor, sino también de salud mental o cuestiones como el suicidio, según ha vaticinado Mena, hacen que se le augure un camino prometedor en la música. Aunque no sea un camino fácil.

Un diamante duro y brillante

“Laura X es un diamante de las cuencas mineras del carbón”, ha sentenciado Mena, hilando los orígenes y el apellido de la cantante –procedentes de la zona de Obón (Teruel)- a la cualidad del mineral que lo puede convertir en diamante.

Laura Obón, de padre aragonés y madre australiana, es quien se esconde –o más bien se muestra- tras el nombre artístico de Laura X. Para despejar la incógnita, Laura ha regalado algunas de sus canciones a la familia, amigas, periodistas y público en general que se han congregado para el evento. Arropada al teclado por Mar Allepuz y a la guitarra por J.J., han sido cuatro los temas que Laura ha desmigado en este encuentro íntimo: ‘Si no es contigo’, con Mar Allepuz al teclado; ‘Mientes’, compuesta e interpretada a dúo con Mar Allepuz; ‘Cobarde’ que ha cantado en solitario; y su tema más potente, ‘Obsesiva’, para cuya interpretación ha contado con el acompañamiento de la guitarra de J.J.

Entre tema y tema, atenazada por los nervios de quien está empezando y encuentra su lugar seguro envuelta en sus melodías, Laura X ha desmenuzado algunas de sus claves artísticas. Desde niña, se ha alimentado de la música ‘rhythm and blues’, experimenta con el ‘trap’ y los nuevos estilos urbanos, no le da la espalda al rock, aunque a su manera tal y como se refleja en ‘Obsesiva’. Le gusta mezclar distintos estilos musicales en sus bases, porque “si es rara, pa’mí”, ha explicado Laura X a la hora de hablar de su proceso creativo.

Compone y canta desde los 14 años y las improvisaciones en el parque con su amiga Mar Allepuz, a veces, acaban en bonitas baladas como ‘Mientes’. Laura reconoce que en los sentimientos de tristeza, inseguridad o desamor donde encuentra amparo para sus letras. “De desamor son las canciones más bonitas que me salen”, se ha sincerado Laura X.

La brújula de Laura X se orienta entre arenas en su garganta, con fuerza y dulzura, alimentando su perfil de Spotify canción a canción, abriendo ventanas desde sus redes sociales y, sobre todo, trabajando. El norte que quiere fijar es “transmitir mi arte a la ciudad y a Aragón”, porque: “La música es mi sueño”.