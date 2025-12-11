Marina Velasco y Danay Dana, grandes favoritas en los Premios del cómic aragonés
Los galardones se entregan este jueves en una gala en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza
Marina Velasco y Danay Dana son las grandes favoritas en los Premios del cómic aragonés (organizados por Viñetario) que se entregan este viernes (20.30) en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza en una gala que será conducida por Dani García-Nieto. Las dos autoras optan a los tres premios importantes de estos galardones, es decir, a Mejor obra de autoría aragonesa, guion aragonés y dibujo aragonés. La primera por 'La maldición de los Heredia' (Nuevo Nueve); y la segunda por 'Mientras sea verano' (Salamandra Graphic).
Con una nominación menos únicamente está Mamen Moreu que, con su 'Dolores y Lolo: fin de fiesta' (Astiberri) opta a ganar el de obra de autoría aragonesa y el de guion. Tratarán de romper la hegemonía femenina David Sancho que ha colocado 'Barbecho' (Salamandra Graphic) en la carrera de mejor obra y Pepe Gálvez, cuyo guion en 'Maquis' le ha valido la nominación. Además, a mejor dibujo son candidatos David Guirao por 'El libro de la cadena' (Gobierno de Aragón) y Sagar por 'Remington 1885' (Norma Editorial).
La otra categoría enteramente aragonesa, Mejor fanzine de la comunidad, también tiene ya sus nominados, 'La niña y el espantapájaros', de Soul Dafne; 'San Pedro Tiburón y la democracia', de Angelito Perkele; 'Skere y Keloke', de Paola Craver; y 'Teruel mutante', de varios autores.
Resto de nominados
La nómina de candidatos se completa con las categorías de obra nacional e internacional. A la primera optan 'Black metal', de Magius (Autsaider Cómics), 'Encías quemadas', de Natalia Velarde (Reservoir Books), 'En vela', de Ana Penyas (Salamandra Graphic); y 'La muerte', de Irene Márquez (Autsaider Cómics).
‘Joe del mañana’, de Asao Takamori y Tetsuya Chiba (Arechi Manga); ‘Las tres reinas’, de Magali Le Huche (Gairbux Books); ‘Todo abruma’, de Dash Brown (Apa Apa / Blackie Books); y ‘Una fracción de segundo’, de Guy Delisle (Astiberri) han sido los nominados por el jurado en la categoría de obra internacional.
LOS NOMINADOS
Mejor obra de autoría aragonesa
- ‘Barbecho’, de David Sancho (Salamandra Graphic)
- ‘Dolores y Lolo: fin de fiesta’, de Mamen Moreu (Astiberri)
- ‘La maldición de los Heredia’, de Danay Dana (Nuevo Nueve)
- ‘Mientras sea verano’, de Marina Velasco Marta (Salamandra Graphic)
Mejor guion aragonés
- Danay Dana, por ‘La maldición de los Heredia’ (Nuevo Nueve)
- Mamen Moreu, por ‘Dolores y Lolo: fin de fiesta’ (Astiberri)
- Marina Velasco, por ‘Mientras sea verano’ (Salamandra Graphic)
- Pepe Gálvez, por ‘Maquis’ (Desfiladero Ediciones)
Mejor dibujo aragonés
- Danay Dana, por ‘La maldición de los Heredia’ (Nuevo Nueve)
- David Guirao, por ‘El libro de la cadena’ (Gobierno de Aragón)
- Marina Velasco, por ‘Mientras sea verano’ (Salamandra Graphic)
- Sagar, por ‘Remington 1885’ (Norma Editorial)
Mejor fanzine aragonés
- ‘La niña y el espantapájaros’, de Soul Dafne
- ‘San Pedro Tiburón y la democracia’, de Angelito Perkele
- ‘Skere y Keloke’, de Paola Craver
- ‘Teruel Mutante’, de varios autores
Mejor obra nacional
- ‘Black Metal’, de Magius (Autsaider Cómics)
- ‘Encías quemadas’, de Natalia Velarde (Reservoir Books)
- ‘En vela’, de Ana Penyas (Salamandra Graphic)
- ‘La muerte’, de Irene Márquez (Autsaider Cómics)
Mejor obra internacional
- ‘Joe del mañana’, de Asao Takamori y Tetsuya Chiba (Arechi Manga)
- ‘Las tres reinas’, de Magali Le Huche (Gairbux Books)
- ‘Todo abruma’, de Dash Brown (Apa Apa / Blackie Books)
- ‘Una fracción de segundo’, de Guy Delisle (Astiberri)
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Reabre al público (y con nuevo nombre) uno de los espacios más emblemáticos del Parque Grande de Zaragoza
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas
- La crónica del Valencia Basket-Casademont Zaragoza: la remontada de nuestras vidas (63-70)
- Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón
- Mariona Ortiz, eufórica tras la gesta: 'En este equipo somos muy de creer