Marina Velasco y Danay Dana, grandes favoritas en los Premios del cómic aragonés

Marina Velasco y Danay Dana son las grandes favoritas en los Premios del cómic aragonés (organizados por Viñetario) que se entregan este viernes (20.30) en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza en una gala que será conducida por Dani García-Nieto. Las dos autoras optan a los tres premios importantes de estos galardones, es decir, a Mejor obra de autoría aragonesa, guion aragonés y dibujo aragonés. La primera por 'La maldición de los Heredia' (Nuevo Nueve); y la segunda por 'Mientras sea verano' (Salamandra Graphic).

Con una nominación menos únicamente está Mamen Moreu que, con su 'Dolores y Lolo: fin de fiesta' (Astiberri) opta a ganar el de obra de autoría aragonesa y el de guion. Tratarán de romper la hegemonía femenina David Sancho que ha colocado 'Barbecho' (Salamandra Graphic) en la carrera de mejor obra y Pepe Gálvez, cuyo guion en 'Maquis' le ha valido la nominación. Además, a mejor dibujo son candidatos David Guirao por 'El libro de la cadena' (Gobierno de Aragón) y Sagar por 'Remington 1885' (Norma Editorial).

La otra categoría enteramente aragonesa, Mejor fanzine de la comunidad, también tiene ya sus nominados, 'La niña y el espantapájaros', de Soul Dafne; 'San Pedro Tiburón y la democracia', de Angelito Perkele; 'Skere y Keloke', de Paola Craver; y 'Teruel mutante', de varios autores.

Resto de nominados

La nómina de candidatos se completa con las categorías de obra nacional e internacional. A la primera optan 'Black metal', de Magius (Autsaider Cómics), 'Encías quemadas', de Natalia Velarde (Reservoir Books), 'En vela', de Ana Penyas (Salamandra Graphic); y 'La muerte', de Irene Márquez (Autsaider Cómics).

‘Joe del mañana’, de Asao Takamori y Tetsuya Chiba (Arechi Manga); ‘Las tres reinas’, de Magali Le Huche (Gairbux Books); ‘Todo abruma’, de Dash Brown (Apa Apa / Blackie Books); y ‘Una fracción de segundo’, de Guy Delisle (Astiberri) han sido los nominados por el jurado en la categoría de obra internacional.