El Salón del Cómic de Zaragoza ya se prepara para un fin de semana repleto de actividades

Zaragoza vivirá este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre, uno de sus eventos más consolidados y referente nacional del sector. El XXIV Salón del Cómic de Zaragoza pondrá a disposición del público 53 expositores, talleres, torneos y la firma de 60 autores consagrados.

Desde el viernes 12, esta cita bullirá durante tres días. Los expositores están distribuidos entre editores, fanzines, asociaciones, librerías y tiendas especializadas o coleccionistas procedentes de Aragón y el resto de España.

Además, Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025, estará ofreciendo un coloquio el sábado, a las 17.00 horas, con un club de lectura. Pero no será la única historietista que tendrán el privilegio de disfrutar los asistentes: Mauro Entrialgo, David Rubín, Sento, Ana Miralles, Keko, Sagar, Kim, Santiago Calenzuela o Javier de Isusi, se unirán a viñetistas aragoneses de la talla de José Antonio Bernal, Fernando Blanco, Álvaro Ortiz o Sara Soler.

El Salón del Cómic abrirá sus puertas este viernes, 12 de diciembre, a las 10.00 horas, con visitas guiadas y actividades, a cargo de David Guirao, para el alumnado de los institutos que acuden al evento. Durante las jornadas del salón se desarrollará una programación completa entre talleres, actividades en la zona Manga, coloquios, juegos libres, karaoke o pasarela de ‘cosplay’.

Asimismo, uno de los momentos importantes del encuentro se vivirá también el viernes, en la sala Luis Galve del Auditorio. A partir de las 20.30 horas y con entrada libre hasta completar aforo, se realizará la Gala de entrega de los XV Premios del Cómic Aragonés que reconocen la mejor autoría, guión e ilustración en el ámbito aragonés, nacional e internacional a lo largo de 2025.

El Salón del Cómic, organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Área de Participación Ciudadana, recibió la pasada edición 22.000 visitantes, cifra que desde la organización esperan superar, al igual que confían en aumentar la tirada del Tebeíco del Salón del que en 2024 se distribuyeron 5.000 ejemplares.

Cartel de la exposición en el Centro Cívico Universidad / Ayuntamiento de Zaragoza

Por otra parte, el salón está contextualizado en el Mes del Cómic en Zaragoza, lo que descentraliza las actividades en torno a el llamado noveno arte por los distintos centros cívicos de la ciudad. Así, en el centro cívico Universidad, más de 40 artistas rinden tributo a uno de los autores de tebeo más importanes de la historia con la 'Exposición homenaje a Carlos Giménez', autor de 'Paracuellos'. En el Teodoro Sánchez Punter, de San José, este mismo jueves 11 se presenta 'El Barrio de San José ¡al cómic!', dibujado por José Antonio Bernal y escrito por Jorge Asín.

Las entradas están disponibles a la venta por el coste de 1 euro en la web del encuentro y en taquilla desde el viernes. El acceso la mañana del viernes será libre y para los menores de 4 años la entrada es gratuita. El horario previsto es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas para los tres días.