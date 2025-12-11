Ya se sabe cuándo se conocerá el cartel del próximo Vive Latino
El festival volverá al recinto de la Expo de Zaragoza el 4 y 5 de septiembre de 2026
Hace unos días que se desveló que habrá quinta edición del festival Vive Latino España en Zaragoza (en realidad, nadie lo dudaba) y que se celebrará el 4 y 5 de septiembre en su emplazamiento habitual, el recinto de la Expo de la capital aragonesa. Y ahora, el festival acaba de revelar cuándo se conocerá el cartel de la cita.
Como es tradicional, el mismo se desvelará de golpe en un acto que se celebrará la próxima semana en una sede por desvelar (la última vez fue en la antigua fábrica de La Zaragozana) y que contará, con casi toda probabilidad, tanto con la alcaldesa Natalia Chueca como con la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. Será el jueves, 18 de diciembre cuando se conozca quién formará parte del cartel de este 2026.
Sin nombres desvelados
De momento, no ha trascendido ningún nombre, pero ya no hay ningún autoveto (más allá de los artistas que estuvieron en la anterior edición) ya que este suponía no repetir banda durante tres años, el nuevo trienio, por lo tanto comenzó en la edición de 2025.
El mismo jueves 18 de diciembre también se desvelará cuándo saldrán a la venta los abonos (es de suponer que los de precio promocional lo hagan el mismo día) yes que es fundamental para una cita de estas características la campaña de Navidad.
