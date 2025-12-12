Akio Maruyama expone y enseña el arte ancestral de la muñecas 'washi ningyō' en el Museo de Origami de Zaragoza

El artesano japonés Akio Maruyama es uno de los máximos referentes actuales en la elaboración de muñecas japonesas o 'washi ningyō'. A partir del sábado 13 de diciembre y hasta el 31 de mayo de 2026, el Museo de Origami de Zaragoza acoge la muestra ‘Entre kimonos y papel’ y ofrece talleres con el propio maestro.

Estas muñecas tradicionales -'ningyō'- representan figuras humanas vestidas con laboriosos kimonos y para su creación se usa un papel –'washi'- de origen vegetal y serigrafiado con tramas de detalles típicos nipones. Este material está declarado patrimonio cultural inmaterial de Humanidad por la Unesco dada su resistencia, longevidad y singular textura.

La organización del museo ha querido recordar que Mayurama “viene de propio” desde Japón a España para enseñar una técnica ancestral. En 2020, el 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma en España por el covid-19, estaba todo preparado para abrir una exposición del doblador de Shizuoka. Por ello, ‘Entre kimonos y papel’ es una nueva oportunidad para disfrutar de estas muñecas que surgieron como elementos para rituales y que durante el periodo Edo (1903-1868) evolucionaron a una funcionalidad más decorativa y narrativa.

Representación de una escena diaria con 'washi ningyō', creada por Akio Mayurama / Jaime Galindo

El modelado de las piezas no es puramente origami, ya que incluye el corte y el pegado para adaptar las prendas de papel a las muñecas. Según ha explicado en el acto de presentación de la exposición su comisario, Felipe Moreno: “Estas muñecas no tienen cara, se hacen para niños y son ellos quienes les ponen facciones”.

Moreno también ha detallado que en la muestra se encuentran los tres tipos de 'washi ningyō' que existen: las 'Shiori ningyō', muñecas planas que se usaban para enseñar la técnica del kimono a las niñas; las 'Anesama ningyō', estas cuentan con un formato tridimensional, igual que una muñeca normal, y se usaban como juguete; y, por último, las 'Shikishi ningyō', el formato más conocido en occidente que se representan con volumen sobre un rectángulo o cuadrado de papel.

Preservar la tradición del 'washi ningyō'

Akio Muyarama (Shizuoka, 1985) usa estas figuras para reproducir trajes de geishas, maikos o samuráis, crear nuevos modelos de estos o componer escenas de la vida cotidiana japonesa. El artista japonés tarda, según ha detallado, entre 40 minutos en montar los modelos más simples hasta cuatro días para los más complejos. Su habilidad, aprendida de su madre –Noriko Mayurama- desde la infancia, hace que los trajes parejas piezas reales de costura; la textura y caída del 'washi' hace dudar al ojo humano de si es tela confeccionada o papel doblado. Además, desde 2012 se dedica a la investigación, producción y enseñanza de esta disciplina para evitar que desaparezca este legado.

Todas las piezas que se muestran en la exposición pueden ser adquiridas. Los precios oscilan entre 18 y 300 euros, según la complejidad de la muñeca, y la persona que las compre puede optar por una de las que están previstas para la venta o por una de las expuestas, pero en ese caso tendrá que esperar hasta el final de la exposición, en mayo de 2026, para recogerla.

En cuanto a los talleres, Akio Maruyama ofrecerá el sábado 13 de diciembre un taller de ‘Niña japonesa’ a las 10.30 horas, y el domingo 14, a las 10.00 horas, ‘Samurai’ que ya ha completado las inscripciones, y a las 12.15 horas cerrará su periplo zaragozano con ‘Novia japonesa’. Para las inscripciones y precios hay que consultar la web del EMOZ.

Los horarios de visita de la exposición y del resto del EMOZ es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.30 horas. La entrada general al museo es de 3 euros.