Alfonso II El Trovador, rey de Aragón y conde de Barcelona ya tiene su biocuento
La obra, editada por Caballeros de Exea, incluye ilustraciones de Xcar Malavida y el asesoramiento histórico del catedrático Esteban Sarasa
La Diputación de Zaragoza ha acogido este viernes la presentación de la séptima entrega de la colección de biocuentos dedicada a los monarcas del antiguo Reino de Aragón. En esta ocasión, la publicación se centra en la figura de Alfonso II ‘El Trovador’, quien fue rey de Aragón y conde de Barcelona, y propone un acercamiento divulgativo y pedagógico a su legado histórico.
El libro está editado por la asociación Caballeros de Exea y cuenta con las ilustraciones del dibujante aragonés Carlos Pérez, Xcar Malavida, además del asesoramiento histórico del profesor emérito y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, Esteban Sarasa, cuya labor ha permitido dotar al relato de un notable rigor histórico. La obra se ha publicado en castellano y aragonés.
El autor del biocuento, Sergio Miguel Longás, ha subrayado "el orgullo que supone comprobar la acogida que esta colección está teniendo en la sociedad aragonesa. “Estos libros están permitiendo que los más pequeños, y también los adultos, se acerquen a la historia de Aragón desde un punto de vista cercano, pedagógico y fácil de entender”, ha señalado. Longás ha destacado asimismo el apoyo de la Diputación de Zaragoza, que está facilitando la llegada de la obra a las bibliotecas de toda la provincia y contribuyendo a la difusión de la cultura aragonesa.
Ampliar el conocimiento
El profesor de la Universidad de Zaragoza, Esteban Sarasa, ha indicado que la presentación de un libro “siempre es motivo de alegría” porque ofrece a los lectores y al público en general “una posibilidad de ampliar su conocimiento”, en este caso sobre los reyes de Aragón. “Este libro es un biocuento, pero lo que se cuenta es verosímil, porque su texto está basado en documentos que se conservan en los archivos y en las crónicas”, ha finalizado.
Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero ha resaltado que la DPZ “no solo acoge la iniciativa sino que también la apoya” puesto que esta colección “tiene mucho trabajo detrás y además ágil” además de un recorrido importante “ya que se difunde la cultura aragonesa”. De hecho, ha añadido Ladrero, se distribuye en las bibliotecas de la provincia de Zaragoza para que “de forma didáctica, se conozca la historia”.
El diputado delegado de Archivos y Bibiliotecas, José Manuel Latorre, ha destacado la “gran aportación” de estos biocuentos al conocimiento de nuestra historia “de una forma didáctica y documentada de forma fidedigna gracias al asesoramiento histórico con que cuentan” y ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la editorial impulsora de estos biocuentos. Finalmente, ha reafirmado su compromiso con esta colección, manteniendo el apoyo de la DPZ y adquiriendo un lote de ejemplares, como ya se ha hecho con los de Pedro I, Alfonso I, Ramiro II, Petronila, Sancho Ramírez y Ramiro I, varios de ellos con ediciones en aragonés.
Quién fue Alfonso II El Trovador
Alfonso II de Aragón, conocido como El Trovador o El Casto, fue el primer monarca aragonés que integró de manera efectiva en su patrimonio el condado de Barcelona, consolidando así la unión política que daría forma a la Corona de Aragón. Bajo su gobierno se amplió la presencia aragonesa en el sur de Francia y se desarrolló una intensa actividad diplomática y militar, marcada en parte por sus tensiones con el Papado a raíz de la persecución de los cátaros, vasallos suyos.
Además de su relevancia política, Alfonso II destacó por su impulso a la cultura y la creación literaria, fomentando la poesía trovadoresca y convirtiendo los territorios aragoneses en un centro cultural de referencia en el medievo.
