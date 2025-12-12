Aragón estará presente este sábado en los Premios Forqué: horario y dónde ver la gala

Aunque menos que otros años, la gala de los Premios Forqué también tendrá acento aragonés en esta trigésimo primera edición. La comunidad está representada de alguna forma gracias a 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', el documental que ha rodado Gaizka Urresti. El director vasco pero afincado desde hace muchos años en Zaragoza aspira a suceder a la aragonesa Blanca Torres, que el año pasado se llevó el premio a Mejor Documental con 'Mariso, llámame Pepa'.

No será el único embajador de la comunidad, ya que la gala contará con actuaciones musicales y Amaral brillará sin duda en este apartado. La ceremonia de entrega se celebrará a partir de las 22.00 horas en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid y podrá verse en directo a través de La 2 de Televisión Española y de RTVE Play.

Presentado en el Festival de San Sebastián, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' recorre la vida y obra del cineasta vasco Eloy de la Iglesia, explorando su figura como director transgresor y combativo. Urresti no lo tendrá fácil, ya que en la categoría de Mejor Largometraje Documental concurren importantes producciones: 'Todos somos Gaza' (Hernán Zin), 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra).

Entre los candidatos a Mejor Largometraje de Ficción están, 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (José María Goenaga y Aitor Arregi), 'Sirât' (Oliver Laxe) y 'Sorda' (Eva Libertad).

EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, es la responsable de unos galardones creados en 1996 para honrar la memoria del director de cine José María Forqué. Desde entonces, representan el primer gran termómetro de la temporada de premios (en enero llegarán los Feroz y en febrero los Goya). La gala de este año contará con Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán como presentadores.