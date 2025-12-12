‘Aragón, tierra de cultura’ cierra el año con más de un centenar de actuaciones y 25.000 espectadores

El proyecto 'Aragón, tierra de cultura' ha llegado a un total de 24.954 personas, que han disfrutado de las 140 actuaciones programadas en 96 localidades y 31 comarcas de la comunidad. En las propuestas han participado más de 500 artistas aragoneses, tal y como han explicado los directores generales de Cultura, Pedro Olloqui, y Turismo, Jorge Moncada, quienes han realizado un balance de la programación en este 2025 y han informado de las propuestas que se van a desarrollar en diciembre.

El programa ‘Aragón, tierra de cultura’, en el que se ha invertido este año un presupuesto de 725.000 euros, es una iniciativa promovida por la Dirección General de Cultura, en colaboración con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, que tiene como objetivo principal llevar la cultura, en mayúsculas, a todos los rincones del territorio aragonés, ofreciendo experiencias únicas que combinan diversas disciplinas artísticas con escenarios emblemáticos de la comunidad autónoma. La propuesta se caracteriza por su ADN cien por cien aragonés, dando voz y protagonismo al talento del sector cultural de la comunidad.

En cifras, se han llevado a cabo 61 actuaciones musicales, 22 de danza, 15 de teatro, 13 de circo, 25 de magia, dos de literatura y dos relacionadas con el cine. Se ha contado con 96 escenarios, de los que 15 han sido espacios de patrimonio religioso, tres teatros y auditorios, 64 espacios abiertos no convencionales para este tipo de acciones culturales, uno vinculado al patrimonio arqueológico, un espacio natural singular, siete espacios culturales y otros cinco de patrimonio civil.

Cartel de 'Aragón, tierra de cultura' / Gobierno de Aragón

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha recordado que este proyecto surgió de la necesidad de “modernizar el diseño de la programación cultural de la comunidad”, trabajando desde la colaboración institucional; junto al sector privado y las industrias culturales aragonesas; “apostando por nosotros mismos”, con los artistas y creadores aragoneses como protagonistas, “porque nuestras industrias culturales son de primer nivel, están entre las mejores de España”.

Por su parte, el director general de Turismo, Jorge Moncada, ha indicado: “Cuando la cultura abre puertas, el turismo responde y hacemos de la cultura comunidad”. Ha agradecido también la confianza depositada en algunos de los espacios “más emblemáticos” de Aragón para llevar acciones culturales, “cuidando el patrimonio, dialogando con su historia y respetando esos enclaves”.

Moncada ha resaltado “la diversidad y calidad” de una programación que se ha llevado al medio rural, la cooperación entre administraciones, entidades culturales, sector turístico, hostelería y comercio, y ha asegurado que desde Turismo se afronta el proyecto para 2026 “con ilusión”.

Escenarios únicos de todo Aragón

Las actuaciones se han desarrollado en lugares únicos de la comunidad, donde no es habitual disfrutar de este tipo de propuestas y creando una fusión entre la experiencia artística y un entorno singular del patrimonio cultural y natural.

Algunos de ellos se han abierto de manera excepcional para estas actuaciones, como el Pueblo Viejo de Belchite, el yacimiento arqueológico de Los Bañales (Uncastillo), la Iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei, el Corral de Comedias de Robres, la Catedral de Jaca, la Catedral de Tarazona, la Iglesia de San Pedro de Lárrede, la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, el castillo de Anento o el Palacio Español del Niño de Sos del Rey Católico.

La programación también ha llegado a la recientemente recuperada Iglesia románica de San Gil de Mediavilla en Luna, el Portal de la Fuente de Estadilla, la plaza Mayor de Boltaña, la plaza del Fuerte de Calatayud, la plaza Manuel Mindán de Calanda, el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, los olivos milenarios de Las Parras de Castellote, la Hospedería de Loarre, el Monasterio de Rueda y la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, entre otros muchos espacios singulares distribuidos por todo el territorio aragonés.

Más de 500 artistas en 140 actuaciones

En las 140 actuaciones celebradas han participado más de 500 artistas. Entre las propuestas musicales que ha sido de lo más variadas, han destacado: Modern Baroque de Carlos González e Inés Turmo, Eduardo Aladrén, Modelo, Tako, Ester Vallejo, Grupo Enigma, Niamh Regan y Copiloto, Biella Nuei, Carmen París, Pilar Almalé o el mítico Santiago Auserón. El público también ha disfrutado de la extraordinaria actuación de la Carroza del Real en las localidades de Boltaña, Calatayud, Jaca y Calanda.

Uno de los propósitos del programa ha sido apoyar las raíces del folclore, mostrando la variedad de que tiene la jota, con un gran número de actuaciones tanto en localidades aragonesas, como fuera de la comunidad. Se han celebrado Galas de Jota en las tres capitales de provincia y una gran gala en el Teatro Real de Madrid, eventos con los que el Ejecutivo aragonés desea respaldar firmemente la candidatura de la jota en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y reafirmar el orgullo de ser aragonés.

También se ha prestado especial atención a los municipios que sufrieron la DANA en Aragón, ayudando a recuperar el latido económico y cultural de este territorio con la celebración de encuentros corales y de bandas; representaciones teatrales como ‘La curva de la felicidad’, con la participación de Gabino Diego; o el vermut musical con el grupo musical Modelo.

La oferta teatral ha tenido una amplia mirada de orígenes y propuestas aragonesas: Ramón J. Sender y su ‘Réquiem por un campesino español’ de la mano de Teatro Che y Moche con dirección de Marian Pueo; ‘El nido’, con texto y dirección de Juan Bolea; ‘La maldad. O los raticos oscuros de Shakespeare’, de Lagarto Lagarto; el proyecto de Jesús Arbués ‘Mediterránea’ de Corral de García; el Teatro del Temple con ‘Los hermanos Machado’; el ‘Viaje a Pancaya’ de Tranvía Teatro, con dirección de Cristina Yáñez; la versión de ‘El pianista en el océano’ de Teatro Imaginario o Factory Producciones con ‘Cancún’, de Jordi Galcerán.

El entretenimiento, la diversión y la emoción ha llegado a todos los públicos gracias a la Compañía Alodeyá con Rube; el proyecto de Circo Social que ofreció dos veladas de circo hecho por jóvenes en Castejón de Sos y Benasque; o un Festival de Magia que llevó la ilusión todos los municipios del Bajo Aragón. Entre las propuestas para los más jóvenes tuvo gran éxito la batalla de gallos en Azuara con Bpz freestyle.

La danza recorrió espacios como el Pueblo Viejo de Belchite, las plazas del casco histórico de Tarazona o el centro de Sobradiel, con piezas cortas de coreógrafas y bailarines aragoneses como Ana Continente, Tarde o Temprano Danza, Any danza, Alpaca Colectivo Danza, o La Compañía LaMov también. Por su parte, Bujaraloz fue sede del espectáculo ‘Rematadera’ de despedida de Miguel Ángel Berna, quien también emocionó al público junto a Pilar Almalé en una velada entre olivos milenarios de Las Parras de Castellote.

Asímismo, se han conmemorado fechas de personajes aragoneses excepcionales como el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel en Calanda o de María Moliner en Paniza. Ambas figuras de la cultura aragonesa que han llevado a la comunidad autónoma a lo más alto del cine, el audiovisual y la lengua.

Próximos eventos

Para celebrar el talento aragonés, la Dirección General de Cultura organizará este martes, 16 de diciembre, el acto ‘Aragón, tierra de cultura: nos hace soñar 2025’, como clausura de la programación de 2025. Tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Basilicus, en el Pasaje del Ciclón en Zaragoza, donde actuarán: un dúo de danza a cargo de LaMov; Isla Kume pondrá la música del evento; la magia de Pepín Banzo; un espectáculo de circo de D’ Click; la compañía Che y Moche realizará una representación teatral y, como cierre, del evento Lorena Palacio interpretará una jota aragonesa.

Los días 13 y 14 de diciembre, en el Teatro Goya de Caspe y la Iglesia de San Pedro de Teruel respectivamente, se retomará la programación con la actuación de la Orquesta de Cámara Aragonia.

El broche de oro al ciclo 'Aragón, tierra de cultura' tendrá lugar el 20 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Catedral de Tarazona, con un concierto del tenor aragonés Eduardo Aladrén, que interpretará un repertorio de las obras más reconocidas de ópera y zarzuela. Además, irá acompañado al piano por Anastasiya Titovych y por la soprano Niuvis Cañete Curbelo y el tenor Francisco Egido López.