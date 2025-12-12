El "mejor festival de España" aterriza en Formigal: artistas confirmados y cómo comprar las entradas

Medusa, recientemente galardonado como mejor festival de España en los Vicious Music Awards, viajará este invierno lejos del Mediterráneo para llevar su música y su magia a las montañas aragonesas. El próximo 17 de enero, el festival trasladará su universo creativo hasta Marchica Experience, el icónico après-ski de Aramón Formigal-Panticosa, para firmar un 'takeover inédito' en pleno corazón del Pirineo aragonés.

La cita supone la primera incursión invernal de Medusa. El equipo del festival montará en Marchica una producción audiovisual con sello propio: ceremonia de apertura o intro (similar a las que realiza en su escenario principal en verano), pirotecnia, un 'show' de drones y el despliegue de creatividad marca de la casa. El evento fusionará montaña, música y tecnología a pie de pistas, rodeados de cimas de 2.500 metros.

Quién actuará

Como primer avance del cartel, Medusa ha confirmado la actuación del dúo Vini Vici, referentes mundiales del psy-trance y situados en el #32 del Top 100 de 'DJ Mag'. Su presencia garantiza una sesión melódica e inmersiva en uno de los espacios más singulares para vivir la música electrónica en Europa.

El dúo Vini Vici, primer artista confirmada para el aterrizaje del Medusa en Formigal. / EL PERIÓDICO

Pronto se incorporarán al cartel artístico nuevos artistas. La idea es conformar un 'lineup' de DJs de un estilo electrónico apto para todo tipo de públicos. Las entradas ya están a la venta a partir de 21 euros en la web oficial de entradas de Marchica Experience.

La gran joya de Marchica es su terraza exterior, una amplia pista a cielo abierto donde se celebran las míticas fiestas con disc jockeys. Durante el día funciona como punto de encuentro para desayunos, tapas o vermuts; sin embargo, al caer la tarde el espacio se transforma por completo. La música sube, la terraza se llena de esquiadores aún vestidos con ropa de nieve y el après-ski' se convierte en un verdadero festival al aire libre.