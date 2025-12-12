El viaje de 1.000 turolenses que emigraron al lejano Oeste en busca de una vida mejor

Aragón está llena de historias en la que sus habitantes son los protagonistas y muchas tienen lugar lejos del territorio porque, desgraciadamente, han sido muchos los que han tenido que emigrar buscando oportunidades. Esa es la clave de la nueva producción que llega a los cines. Tras recorrer distintos puntos de Aragón, México y Estados Unidos, el documental aragonés ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’, que recupera la historia de los más de mil vecinos de la Sierra de Albarracín que a comienzos del siglo XX emigraron al lejano Oeste americano en busca de un futuro mejor, recala este fin de semana en Cinesa Puerto Venecia (Zaragoza) con tres pases únicos.

El documental ha sido dirigido por Elsa Tercero. / EL PERIÓDICO

Este documental, planteado como un auténtico western, da forma a la memoria de quienes partieron de sus raíces y su tierra para abrirse camino hacia un futuro incierto. Son los propios descendientes de aquellos pioneros, tanto de un lado como del otro del charco, los que hoy protagonizan esta película manteniendo así su legado vivo.

Cuándo serán las proyecciones

Las citas en las que el público podrá descubrir esta historia de memoria, identidad y aventura serán este domingo, 14 de diciembre, a las 12.10 horas -en sesión matinal-; el lunes, 15 de diciembre a las 20.20 horas, y el martes, 16 de diciembre a las 17.10 horas. Las entradas se pueden comprar en este enlace.

El documental, dirigido por Elsa Tercero, parte de una idea original de Roberto Roldán y está producido por Jorge Bautista bajo el sello Prolight Servicios Audiovisuales. La obra cuenta con la colaboración de Aragón Televisión, el respaldo institucional del Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, y el apoyo del Fondo de Inversión para Teruel (FITE).