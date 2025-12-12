El viaje de 1.000 turolenses que emigraron al lejano Oeste en busca de una vida mejor
El documental aragonés ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’ llega a Cinesa Puerto Venecia de Zaragoza con tres proyecciones
Aragón está llena de historias en la que sus habitantes son los protagonistas y muchas tienen lugar lejos del territorio porque, desgraciadamente, han sido muchos los que han tenido que emigrar buscando oportunidades. Esa es la clave de la nueva producción que llega a los cines. Tras recorrer distintos puntos de Aragón, México y Estados Unidos, el documental aragonés ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’, que recupera la historia de los más de mil vecinos de la Sierra de Albarracín que a comienzos del siglo XX emigraron al lejano Oeste americano en busca de un futuro mejor, recala este fin de semana en Cinesa Puerto Venecia (Zaragoza) con tres pases únicos.
Este documental, planteado como un auténtico western, da forma a la memoria de quienes partieron de sus raíces y su tierra para abrirse camino hacia un futuro incierto. Son los propios descendientes de aquellos pioneros, tanto de un lado como del otro del charco, los que hoy protagonizan esta película manteniendo así su legado vivo.
Cuándo serán las proyecciones
Las citas en las que el público podrá descubrir esta historia de memoria, identidad y aventura serán este domingo, 14 de diciembre, a las 12.10 horas -en sesión matinal-; el lunes, 15 de diciembre a las 20.20 horas, y el martes, 16 de diciembre a las 17.10 horas. Las entradas se pueden comprar en este enlace.
El documental, dirigido por Elsa Tercero, parte de una idea original de Roberto Roldán y está producido por Jorge Bautista bajo el sello Prolight Servicios Audiovisuales. La obra cuenta con la colaboración de Aragón Televisión, el respaldo institucional del Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, y el apoyo del Fondo de Inversión para Teruel (FITE).
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza tras la detención de Leire Díez
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón
- La visita sorpresa de dos mitos del Real Zaragoza a la Ciudad Deportiva. 'Hay que salvar esto ahora, el club está en un problema
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad