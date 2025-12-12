Fito & Fitipaldis aterrizan este sábado en Zaragoza con todas las entradas vendidas

Más de dos años y medio después de su último concierto, Fito & Fitipaldis han vuelto a la carretera con 'Aullidos Tour', una extensa gira que va a recorrer 28 ciudades españolas. Zaragoza será este sábado su quinta parada tras haber visitado ya Santander, La Coruña, Santiago de Compostela y Pamplona.

La banda liderada por Fito Cabrales desembarcará a partir de las 20.30 horas en un Príncipe Felipe a rebosar (las entradas se agotaron hace ya varios meses). Además de repasar los grandes éxitos de su carrera, la banda presentará su nuevo disco, 'El monte de los aullidos'.

La última vez que el grupo actuó en Zaragoza fue en 2022. Primero en abril en el Príncipe Felipe y unos meses después en el Auditorio.

La esperada nueva gira de Fito echó a andar en noviembre y concluirá en mayo de 2026. Tras Zaragoza pasará por Gijón, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Salamanca, Logroño, Granada, Murcia, Alicante, Ciudad Real, Las Palmas, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Córdoba, Cáceres, Castellón, Albacete, Ponferrada, Valladolid, Cádiz y Fuengirola.