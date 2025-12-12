Juanjo Bona le saca brillo y baile a la raíz que le sostiene en su concierto en Zaragoza

No ha hecho falta ni que saliera al escenario, con solo intuirse su presencia (sus músicos ya llevaban en el escenario un rato tocando), las 2.000 personas que han llenado la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, ha empezado una ovación atronadora para recibir a Juanjo Bona, que ha regalado (eses esl verbo adecuado) a sus fans un concierto con muchos guiños a la raíz pero sin renunciar a una fiesta del siglo XXI.

Y en esa línea en la que se mueve el de Magallón, Juanjo Bona no tiene rival. Ha sabido recoger la tradición para no renunciar a sus principios estilísticos (viene del mundo de la jota) y actualizarla para convencer a un público mayoritariamente femenino si se echaba un vistazo a la platea, que no solo corea cada una de sus canciones sino que, además, concierto a concierto sorprende al artista. Esta noche con una ola de velas (eléctricas, claro) que han convertido la sala Mozart en un brillante baile de luciérnagas al son de 'Virgen de Magallón'.

La sorpresa de Salma

Pero Bona también tenía preparada una sorpresa para el público... y es que para interpretar 'A tu vera' se ha acompañado de Salma, la concursante de la última edición de 'Operación Triunfo', que ha recibido el sonoro apoyo del público zaragozano. Y es que que Juanjo Bona ha resucitado el fenómeno fan como hacía tiempo que no se veía en Aragón es una realidad irrefutable. Como también lo es que sus seguidores son casi como una gran familia a la que saludan, por cierto, hasta los padres del propio artista.

En cuanto al concierto, no ha sorprendido mucho el 'set list' (no hay que olvidar que acaba de comenzar su carrera y su repertorio es el que es). Ha cantado, entre otras, 'La magallonera', 'Villano', 'La plaza y el río', 'Nuestra forma de hablar', 'Moncayo', 'Golondrinas'. 'Esa será mi casa' y 'Mis tías' (con esta precisamente ha concluido el concierto). Pero, además, también ha hecho guiños a otros artistas como Amaral y Miguel Bosé cantando 'Toda la noche en la calle' y 'Amante bandido'... y ha vuelto a interpretar la jota 'Despierta Aragón'. Canción que ya le regaló a los zaragozanos el otro día en la ceremonia del encendido de luces de Navidad.

Unas canciones que el público no ha dejado de corear y que ha servido también para dejar claro que su seguidores no tenían ninguna intención de quedarse sentados durante todo el concierto. Por cierto, Juanjo Bona vuelve el mes que viene, el 31 de enero, al Auditorio de Zaragoza, en ese caso, a la sala Multiusos para cerrar está gira 'Tan mayor y tan niño'.