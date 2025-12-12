Premios del cómic aragonés: Danay Dana triunfa en la gran noche de Bernal

Hace 15 años que, desde su propio blog, a Óscar Senar se le ocurrió lanzar los Premios del cómic aragonés, primero, para cubrir un vacío existente cuando el Salón del Cómic de Zaragoza empezaba a atraer las miradas de mucha gente; y, segundo, para seguir empujando al tebeo aragonés. Tres lustros después, Viñetario, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha celebrado la décimo quinta gala de los galardones que han encumbrado a Danay Dana con su sorprendente obra, 'La maldición de los Heredia'.

En una gala conducida por Dani García-Nieto y amenizada por David Angulo y su banda (con guiños musicales durante toda la celebración al cómic) en la sala Luis Galve del Auditorio, la gran sorpresa ha tenido lugar al final de la misma cuando se ha revelado el Gran Premio del Cómic Aragonés de este año que ha recaído en Bernal, uno de los dibujantes de la comunidad que más enganche tiene con el público joven. Un galardón que el artista ha recogido con gran emoción y que le supone pasar a formar parte de los grandes nombres que han recibido en ediciones anteriores este reconocimiento.

La consagración de una autora

'La maldición de los Heredia' (Nuevo Nueve) ha supuesto esta noche la consagración de Danay Dana (autora cubana pero afincada en Zaragoza desde hace muchos años), que ha conseguido los premios a mejor obra de autoría aragonesa y a mejor guion de autoría aragonesa con un libro de historietas que aborda cómo la maldición que nace del amor prohibido con la familia Heredia como protagonista.

El que finalmente no se ha llevado es de mejor dibujo de autoría aragonesa al que también optaba, ya que ha recaído en el veterano Sagar por su trabajo en 'Remington 1885' (Norma Editorial).

Dominio femenino

Las categorías exclusivamente aragonesas se han completado con el premio a mejor fanzine aragonés que el jurado ha otorgado en esta décimo quinta edición de los galardones a 'La niña y el espantapájaros', de Soul Dafne, lo que ha completado una velada con premios con claro componente femenino en una demostración más de que la mujer está pidiendo paso con fuerza en el cómic aragonés.

El palmarés se ha completado con 'En vela', de Ana Penyas (Salamandra Graphic), reconocida como mejor obra de autoría nacional; y con 'Una fracción de segundo', de Guy Delisle (Astiberri), mejor obra de autoría internacional.

Los Premios del cómic aragonés también han querido rendir homenaje, poco antes de que se entregara el Gran Premio del Cómic Aragonés, a Joaquín Campo Betés, confundador del sello Taula Ediciones (junto a Dionisio Platel), que falleció repentinamente este año y al que ya se le recordó en la reciente Feria del libro aragonés de Monzón.