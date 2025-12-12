El Salón del Cómic, la gran viñeta que llena los pulmones del tebeo aragonés

Acaba de abrir sus puertas el Salón del Cómic de Zaragoza lo que implica que no hay mucha gente todavía visitando los estands y ni siquiera está llena (no volverá a pasar en todo el fin de semana) la zona del manga de la sala Multiusos del Auditorio. Sin embargo, en el aire hay mucho ajetreo y buenas vibraciones. El año que falle el Salón vendrán curvas complicadas para el sector.

Poner cifras concretas siempre es complicado y más cuando, a veces, varían de una manera importante de un año a otro. Pero el veredicto es unánime, gracias al Salón del Cómic de Zaragoza (y a otras citas como el Día del libro o la Feria del libro aragonés en Monzón), el mundo del tebeo en la comunidad goza de un estado más que aceptable. "Las ferias son las que nos sostienen, porque en las librerías cada vez se vende menos por el simple hecho de que llegan muchas novedades y es difícil competir con las grandes editoriales que van con todo el arsenal", sostiene Daniel Viñuales, de GP Ediciones, que tiene claro que el Salón es fundamental para el cómic.

"Un buen momento"

El colectivo Malavida es otro de las puntas de lanza del tebeo en la comunidad con su modelo autogestionado que les permite, según explica uno de sus cabecillas, Xcar, "que tanto el autor (que se lleva un 50% de cada ejemplar) como el colectivo ganen dinero" y es, asegura con rotundidad, "lo que a mí, por ejemplo, me permite vivir de esto". Su doble estand suele ser siempre uno de los más visitados del salón y en él hay tebeos para todos los gustos, pero conviene destacar que de la trilogía 'Estoy hecho un cocinicas' se han vendido más de 14.000 ejemplares. Unas cifras estratosféricas.

La librería El armadillo ilustrado, especializada en el sector, es otra de las fijas en el Salón del Cómic y en diferentes ferias y es otra que tiene claro que este evento "casi siempre va bien" y que "el cómic está en un buen momento". Representando a Zaragoza también hay otras librerías como Taj Mahal (también muy demandada por su buen trabajo durante estos días), Futuro, Excelsior, El coleccionista y Milcomics.con que, además, durante el Salón gestiona también el de Norma Editorial, una de las grandes del sector. De hecho, esa es otra muestra de que el Salón de Zaragoza funciona, que las grandes editoriales del sector tampoco dejan de acudir nunca como la comentada Norma, Astiberri o La Cúpula.

Para todos los públicos

La sala Multiusos cada vez va recibiendo más público y empieza a formarse fila en el sector de las firmas con Azagra, Magius y Arkaitz González. Para el resto del fin de semana se esperan grandes nombres como Kim, Keko, David Rubín, Candela Sierra (último Premio Nacional de Cómic), así como los primeros espadas del tebeo aragonés fieles a esta cita año tras año.

Los que bucean entre los grandes clásicos (hay estands de cómic histórico) ya están culminando sus primeras ventas mientras el público familiar conforme avanza la tarde va llenando de ambiente la sala... y también llegan los primeros visitantes disfrazados. Por delante, dos días y medio intensos de viñetas, confraternización y, sobre todo, buen ambiente. Todo con un hueco también a debatir sobre el mundo del cómic, sus temáticas y las maneras de trabajar con un variado programa de charlas.