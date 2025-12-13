Daniel Monzón en Zaragoza: “Sin pasión no vale la pena hacer cine”

La Filmoteca de Zaragoza ha vivido este viernes una de las sesiones más esperadas de la XII edición de La Mirada Tabú con la presencia del director Daniel Monzón, Padrino Tabú 2025, que ha ofrecido un encuentro cercano, vibrante y profundamente cinéfilo sobre su trayectoria, sus referentes y la importancia de explorar lo que el cine calla, desvela o incomoda.

A lo largo de la sesión, presentada por la directora del festival, Vicky Calavia, y guiada por el director de Días de cine, Gerardo Sánchez, Monzón ha compartido reflexiones sobre 'Las leyes de la frontera', película que define como un relato de paso a la madurez capaz de conectar con el espectador “porque todos recordamos quiénes éramos y qué sueños perseguíamos”. También ha abordado el legado del cine quinqui como “nuestro western español”, así como el desafío de adaptar la novela de Javier Cercas, un proyecto que nació, según explica, “de una noche en vela y una necesidad irrefrenable de llevar esa historia al cine”.

"Al otro lado de lo normativo"

El cineasta reivindica su querencia por personajes que habitan “al otro lado de lo normativo”. Y en referencia a las miradas de autores como Portabella, Saura, Buñuel o Agnès Varda, homenajeados por La Mirada Tabú, Monzón ha destacado su capacidad para romper formas, provocar pensamiento y proponer nuevas maneras de mirar.

También se ha referido al impacto de la distribución digital: “La sala es el ritual del cine, pero que tu película llegue a millones de personas en todo el mundo es uno de los grandes regalos de esta época”. Y ha concluido con un mensaje a los nuevos cineastas: “Que antepongan a todo la pasión. Sin pasión no vale la pena hacer cine.”

La participación de Daniel Monzón como Padrino Tabú reafirma la vocación del festival por reunir miradas diversas, críticas y libres, siempre en diálogo con los tabúes que atraviesan el arte y la sociedad. Este sábado también se disfrutará de su presencia, con una masterclass por la mañana, en la Sala Ebro del Grupo San Valero, USJ (11 h, Pl. de la Sta. Cruz, Zaragoza), y por la tarde en la Gala de Clausura del Festival en Caixaforum Zaragoza que comenzará a las 18:30 h (atención a medios a las 17:45 h).

La mirada de Elías León Siminiani

La sesión del viernes comenzó a las 18.00 horas con una de las voces más singulares del cine español contemporáneo: Elías León Siminiani, y la presentación del libro 'Cine presente. La mirada de León Siminiani'.

Sobre el libro, Siminiani ha comentado que “tiene una estructura bastante singular porque arranca con una entrevista bastante larga de 20 o 25 páginas, y luego son todo miradas de críticos respecto a distintos aspectos de mi trabajo, lo cual permite en un mismo libro, contrastar bastante la mirada externa con la mirada propia, que muchas veces tiene muy poco que ver. Y yo creo que eso es algo estimulante”. También se ha mostrado sorprendido “para bien, porque es la primera vez que se ha escrito sobre mi trabajo tanto lo que he hecho en series como lo que he para cine, en películas cortos, ensayos, en un todo, y eso para mí tiene mucho sentido”.

La sesión también ha contado con una revisión de una selección de sus cortometrajes. “Me llama la atención que todas esas piezas tienen entre 15 y 20 años, y el mundo que presenten tienen un punto como de reliquia de n momento determinado”. Y en cuanto al propio lenguaje cinematográfico “creo que lo que más conservo de aquella mirada es la ironía, creo que es algo que sigo practicando y sobre todo cuando te aproximas a temas a priori serios o más graves, esa distancia irónica siempre me ha ayudado”.

Gala de clausura

Este sábado (18.30 horas, CaixaForum Zaragoza, con entrada libre hasta completar aforo), la Gala de Clausura del Festival Internacional de Cortometrajes La Mirada Tabú revelará el palmarés de sus categorías: Primer Premio, Segundo Premio, Premio Especial del Jurado, que incluye a partir de este año un Premio de Distribución de MOVIBETA, además de las categorías Tabú Social, en colaboración con ASAPME, Tabú de Género, en colaboración con Comarca Central, y Tabú USJ Formación, estrenado el año pasado en colaboración con la Universidad de San Jorge, y también como novedad de este año Premio UZ, en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

A la gala de clausura asistirán destacadas presencias institucionales, y contará con Pato Badián como maestra de ceremonias y las actuaciones de Crisálida Rock, Octavio Gómez Milián y Gustavo Giménez.