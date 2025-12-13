Juanjo Bona alucina en su propio concierto: "¡Madre de Dios! ¿Qué es esto?"

Juanjo Bona ya está acostumbrado a los grandes recibimientos por sus fans, sobre todo cuando regresa a casa, a Zaragoza, pero la realidad es que este viernes cuando salió al escenario de la sala Mozart y vio la locura desatada entre el público, casi se quedó sin palabras.

De su boca lo primero que salió fue "¡Madre de dios! ¿Qué es esto?" cuando comprobó el recibimiento. Y es que sus seguidores se habían puesto de acuerdo para llenar de velas eléctricas el Auditorio para recibir al de Magallón. "Buenas noches, ¿cómo estamos?", dijo a continuación para proseguir: "Madre mía, no me puedo creer estar cantando aquí hoy, estoy en otra dimensión", aseguró en su primera alocución.

Y es que Juanjo Bona tiene una tradición jotera vinculada, cómo no, al lugar donde se celebran los Certámenes de Jota de las Fiestas del Pilar: "Es el Auditorio que me ha acompañado en muchas etapas de mi vida, es muy especial, desde crío he cantado aquí la jota. Es el escenario de la historia de mi vida, hoy es un gran día", aseguró emocionado.

"No dejáis de sorprenderme"

"Las velas me han encantado, cada día es una sorpresa, no dejáis de sorprenderme", le señaló a los fans antes de concluir este 'speech'. "Estoy muy feliz y agradecido, con toda mi energía. Me voy a exprimir para transmitirla a cada uno de vosotros y ahora vamos a hacerle un llamamiento al amor, ¡viva el amor de Zaragoza!", dijo el intérprete antes de continuar con el concierto.