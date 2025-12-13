El pianista Rubén Lorenzo cierra el XXVIII Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona
Rubén Lorenzo actuará el domingo 14 a las 19.30 horas en la Sala Mozart
El pianista zaragozano Rubén Lorenzo cerrará el ciclo conmemorando el fallecimiento de Pilar Bayona, este domingo 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Lorenzo recibió la primera beca 'Pilar Bayona' en 1983 y ha desarrollado una trayectoria internacional destacada, actuando en más de 20 países y en salas de renombre como el Carnegie Hall de Nueva York. Su versatilidad le ha permitido abordar repertorios exigentes, desde la integral de 'Goyescas' de Granados hasta las 32 sonatas de Beethoven.
Es Doctor en Música 'cum laude' y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Investiga sobre rasgos objetivos de una interpretación musical con métodos poco habituales entre los músicos; como resultado de ello ha publicado varios artículos para el CSIC. Ha impartido también cursos y conferencias en Conservatorios de España y en varias Universidades de América y China.
En 2014 fue nombrado presidente del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas del Gobierno de Aragón. Es fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. Se incorpora por oposición como profesor titular al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas del Estado, con el número uno de su promoción en España (Madrid, 1989). Adscrito al Conservatorio Superior de Zaragoza desde 1987 hasta el 2002 y al Conservatorio profesional hasta su jubilación. En agosto de 2020 recibe la 'Medalla Albeniz', otorgada por la “Fundación Álbeniz” de Camprodón (Gerona), pueblo natal del genial compositor.
Las entradas para el concierto están disponibles en la web del Auditorio de Zaragoza y en taquilla
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- Las claves de la ampliación de capital en el Real Zaragoza: 4,029 millones y un 8,22% de más peso en el club para Juan Forcén
- La multinacional de Florentino Pérez descartó dos ubicaciones para su centro de datos en Aragón: las razones por las que eligió La Puebla de Alfindén
- Esnáider recuerda su paso por el Real Zaragoza: 'Odio a Nayim; metí un gol que no recuerda nadie