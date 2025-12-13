El pianista Rubén Lorenzo cierra el XXVIII Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona

El pianista zaragozano Rubén Lorenzo cerrará el ciclo conmemorando el fallecimiento de Pilar Bayona, este domingo 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Lorenzo recibió la primera beca 'Pilar Bayona' en 1983 y ha desarrollado una trayectoria internacional destacada, actuando en más de 20 países y en salas de renombre como el Carnegie Hall de Nueva York. Su versatilidad le ha permitido abordar repertorios exigentes, desde la integral de 'Goyescas' de Granados hasta las 32 sonatas de Beethoven.

Es Doctor en Música 'cum laude' y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Investiga sobre rasgos objetivos de una interpretación musical con métodos poco habituales entre los músicos; como resultado de ello ha publicado varios artículos para el CSIC. Ha impartido también cursos y conferencias en Conservatorios de España y en varias Universidades de América y China.

En 2014 fue nombrado presidente del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas del Gobierno de Aragón. Es fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. Se incorpora por oposición como profesor titular al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas del Estado, con el número uno de su promoción en España (Madrid, 1989). Adscrito al Conservatorio Superior de Zaragoza desde 1987 hasta el 2002 y al Conservatorio profesional hasta su jubilación. En agosto de 2020 recibe la 'Medalla Albeniz', otorgada por la “Fundación Álbeniz” de Camprodón (Gerona), pueblo natal del genial compositor.

Las entradas para el concierto están disponibles en la web del Auditorio de Zaragoza y en taquilla