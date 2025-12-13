El Salón del Cómic encara la recta final sin bajar el ritmo

El Salón del Cómic de Zaragoza sigue a todo ritmo con su programación. La jornada central del encuentro está reuniendo durante todo el sábado a un buen número de aficionados y curiosos de todas las edades entre los pasillos de los expositores, la zona de fanzines, las salas de Mortadelo y Filemón, el aula de talleres y el escenario de la Multiusos.

Un año más, la cita se consolida como referente nacional para los profesionales y amantes de este arte. Pero aún queda mucho por disfrutar para quienes todavía no hayan acudido a la cita o para quienes se hayan quedado con ganas de más.

Este domingo 14, se cierra el Salón del Cómic 2025 con una gran programación desde primera hora. Además del taller de cómic con Sara Soler, a las 10.30 horas y de los torneos en la zona manga que se celebran durante todo el día, una de las propuestas originales para todos los públicos será el concierto dibujado 'Los viajes de la pequeña genia'. El historietista zaragozano Álvaro Ortiz, creador del personaje de la pequeña genia, realizará ilustraciones en tiempo real narrando una historia al son de las canciones del dúo musical El jardín eléctrico. Este espectáculo se podrá ver a las 12.00 horas en el escenario.

Finalmente, a las 18.30, Bernal, Jorge Asín y Juan Rollo explicarán cómo contar la historia de un barrio en cómic, con la referencia de su recién publicado 'El Barrio de San José ¡al cómic!'. El resto de activadades previstas llenarán, como los dos días precedentes, el horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.