La última vez que Héctor Alterio levantó el telón en Zaragoza

El actor hispanoargentino Héctor Alterio ha fallecido la mañana del sábado 13 de diciembre, a los 96 años. Su extensa vida y carrera actoral le llevó a un extenso público de todas las generaciones desde la gran pantalla y también pisó escenarios de uno y otro lado del Atlántico.

Por supuesto, Zaragoza también fue una plaza en la que actuó con frecuencia, especialmente en el Teatro Principal dejando la impronta con obras tan importantes como 'Yo, Claudio', pero también recitando a León Felipe en el Teatro Arbolé. Recibió reconocimiento en Aragón, como el premio Trovador del Festival de los Castillos de Alcañiz en 2004.

Patriarca de una estirpe de actores, que continúan su hija Malena Alterio y su hijo Ernesto Alterio, empezó el que ahora sabemos que iba a ser el último año de su vida, 2025, compartiendo con en Zaragoza un monólogo íntimo. En enero, junto al pianista Juan Esteban Cuacci, protagonizó la producción ‘Una pequeña historia’, en el Teatro de las Esquinas.

La pequeña gran historia que contaba este espectáculo era la cicatriz del exilio que había vivido el bonaerense. Dirigido y concebido por Ángela Bacaicoa, la compañera de vida de Alterio, que relata cómo Héctor con cuarenta años, en 1974, se vino a España para presentar la película 'La tregua' y cuando quiso volver, ya no había aviones de regreso para él.

En ese momento de ruptura en su vida le obligó a acomodarse a otros escenarios, e incluso a cambiar su acento, enfrentándose al dolor del exilio político. De esta manera, se convirtió en un trovador, recorriendo el país, recitando versos del español que también hizo suyos.

Héctor Alterio, que en 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos, protagonizó cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: 'La tregua' (1974), 'Camila' (1984), 'La historia oficial' (1985), que logró el Oscar y 'El hijo de la novia' (2001). Y en España se convirtió en un habitual en las producciones de finales de los setenta y los ochenta con títulos tales como 'El crimen de Cuenca', de Pilar Miró, o 'El nido', la historia de Jaime de Armiñán nominada al Oscar en 1980.

Desde luego que el público zaragozano guardará un buen recuerdo del interprete argentino que desnudó su historia vital la última vez que abrió el telón en la capital aragonesa.