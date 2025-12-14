El 'aragonés' Gaizka Urresti se va sin galardón de unos Premios Forqué muy repartidos

Al final no ha podido ser. Gaizka Urresti no ha podido repetir el éxito de 2022 y esta vez no se ha llevado el Premio Forqué a mejor documental. El director bilbaíno pero afincado desde hace muchos años en Zaragoza estaba nominado por ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’, en el que recorre la vida y obra del transgresor cineasta vasco. Finalmente, el ganador en esta categoría ha sido ‘Flores para Antonio’.

Urresti, que era el único representante aragonés en esta edición de los Forqué (celebrados este sábado en el pabellón de Ifema de Madrid), ya sabe lo que es ganar el Forqué a mejor documental. Lo hizo en 2022 y junto a Paular Labordeta con el filme ‘Labordeta, un hombre sin más’. Urresti aspiraba a suceder a la aragonesa Blanca Torres, que en la pasada edición de los Forqué se llevó el premio a Mejor Documental con ‘Marisol, llámame Pepa’.

'Los domingos' se ha alzado con el galardón al mejor largometraje de ficción y 'Anatomía de un instante' a la mejor serie en los Premios Forqué, considerados la antesala de los Goya, en una gala que ha estado dedicada a Héctor Alterio, fallecido unas horas antes.

Además de llevarse el premio al mejor largometraje de ficción, la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que vive una vocación religiosa ha sumado el galardón de mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, que ha dedicado el premio a la directora por su "genuina vocación de investigar lo que nos pasa y lo que escondemos". "Gracias a ti he podido concebir y vivir el estremecimiento", ha dicho.

Un premio que en su categoría masculina se ha llevado José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor también ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.

La 31 edición de estos premios que conceden los productores audiovisuales organizados en Egeda, entidad sin ánimo de lucro presidida por Enrique Cerezo, ha servido además para entregar una medalla de oro a la productora Emma Lustres.

Las categorías actorales para series le han dado a Javier Cámara su tercer Forqué por su papel de exjugador olímpico de bádminton en 'Yakarta' -que ha dedicado a "los perdedores y fracasados", como su personaje, además de a su compañera de reparto, la joven Carla Quílez.

Esperanza Pedreño, que no estaba presente, ha recibido el de mejor actriz por el cómico retrato de una pareja de 'Poquita Fe T2', único galardón de la serie que partía como favorita con tres nominaciones.

Mejor serie

Pero el galardón a la mejor serie, al que también optaba la anterior, ha sido para 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23-F, y dirigida por Alberto Rodríguez. "De verdad, con Franco no se vivía mejor", ha remarcado su productor, el también actor José Manuel Lorenzo.

Esta edición de los Forqué ha servido asimismo para dar el premio a mejor documental a 'Flores para Antonio' (Isaki Lacuesta y Elena Molina). Su productora y protagonista, Alba Flores, ha recogido el galardón. "Gracias, papá", han sido sus primeras palabras.

'Sorda', de Eva Libertad, que partía como la más nominada, se llevó el premio al cine y educación en valores de los cuatro a los que optaba. 'Decorado' (Alberto Vázquez) ha sido el distinguido en la categoría de animación, y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, ha obtenido el premio del público.

'Belén', de Dolores Fonzi, ha sido elegida película latinoamericana del año. El mejor cortometraje ha sido 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, donde una expareja se reúne para investigar una agresión a su hijo común.

Ni 'Sirat', de Óliver Laxe, elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Óscar ni 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024, han conseguido ser distinguidas en sus respectivas categorías (película de ficción y documental, respectivamente).