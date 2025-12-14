Fito declara su amor por Zaragoza en el Príncipe Felipe: "Cada vez que venimos aquí nos dais la vida"

Fito & Fitipaldis demostraron este sábado en Zaragoza que a día de hoy hay muy pocas bandas del rock patrio capaces de hacerles sombra en directo. El grupo, perfectamente engrasado, ofreció un concierto arrollador con un sonido más rudo que el que puede escucharse en el disco que venían a presentar: 'El monte de los aullidos'.

La banda de Fito Cabrales no defraudó a un público totalmente entregado a la causa y que hacía meses que había agotado todas la entradas del Príncipe Felipe. Unas 8.500 gargantas corearon de memoria casi todas las canciones a lo largo de las dos horas que duró un concierto en el que Fito declaró su amor por Zaragoza. Fue ya en los últimos compases de su directo y justo antes de que pusiera el broche de oro con 'Antes de que cuente diez'. En ese momento, espetó emocionado: "Muchas gracias, cada vez que venimos a esta ciudad nos dais la vida".

Al principio del concierto, tras la segunda canción ('Un buen castigo') ya lo había dejado claro: "Buenas noches Zaragoza. Qué alegría volver a estar aquí". El bilbaíno verbalizó su felicidad por regresar a la capital aragonesa tras su última visita en 2022, pero también reconoció los difíciles momentos que está pasando tras el fallecimiento de su gran amigo Robe Iniesta.

Reconoció Fito que este pasado viernes lo pasó realmente mal en el concierto de Pamplona. Allí pudo digerir el peor trago y, quizá por ello, llegaba algo más recompuesto a Zaragoza. La procesión, no obstante, iba por dentro. Se notó en pequeños gestos, como cuando en 'Entre la espada y la pared' cantó mirando al cielo y emocionado aquello de ‘Yo solo soy el que llegó y el que se fue’.

Pero el momento más emotivo llegó bien avanzada la noche, en concreto en la decimoquinta canción. Fue en ‘La casa por el tejado’ cuando le punzó especialmente aquello de ‘No estás a mi lado’. Y tras cantarla vino la primera referencia implícita a Robe: "Ay, amatxu. Ayer no podía ni cantar... Hoy estoy contento con vosotros, pero sigue estando aquí seguro". No fueron necesarias más explicaciones. El público rompió a aplaudir y empezó a corear el nombre de Robe, cuyo recuerdo sobrevoló el pabellón municipal durante las dos horas de concierto.