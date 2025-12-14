La aragonesa que llora la muerte de Héctor Alterio: "Fuiste mi padre cuando yo ya había perdido el mío"

La muerte de Héctor Alterio, uno de los actores más destacados en lengua castellana, ha dejado un hondo vacío en el mundo de la interpretación y han sido muchos los profesionales que han lamentado su pérdida a través de cientos de mensajes. Una actriz aragonesa también ha expresado su pena con un emotivo mensaje lanzado a través de sus redes sociales donde recuerda cuándo se conocieron y cómo era trabajar con él.

"Mi querido Héctor Alterio, vengo de despedirme de tí, de abrazar a tu amada Tita y a tus hijos Malena y Ernesto", comienza su despedida la actriz aragonesa Ana Labordeta de Grandes, que desnuda sus sentimientos: "Lloro, lloro y lloro tu ausencia porque fuiste siempre un faro, una inspiracion, una luz a la que había que acercarse para ser mejor. Mejor actriz, mejor persona...", asegura conmovida a través de sus redes sociales con un texto acompañado de la canción 'Caminito', de Carlos Gardel.

"En el momento más difícil de mi vida"

La actriz aragonesa, hija de José Antonio Labordeta, coincidió con Héctor Alterio porque los dos formaban parte de la obra de teatro 'El padre'": "Nos encontramos y fuiste mi padre cuando yo ya habia perdido al mío, me acompañaste con tu delicadeza, generosidad y respeto en el momento mas difícil de mi vida".

Y es que, cuenta Ana Labordeta, se estableció entre los dos una gran relación de cercanía como ella misma señala en la parte final de su misiva: "Gracias por todo pero sobre todo por tu escucha, tus silencios, tu mirada llena de curiosidad, de ternura y de travesura, por tus manos que abrazaban, por los vinos que hemos compartido, por las canciones cantadas y porque con tu honestidad has hecho de este mundo un lugar mejor. Te vamos a añorar".