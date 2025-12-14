Muere el promotor y activista social aragonés Eduardo Balsa

El aragonés Eduardo Balsa, destacado promotor cultural y activista social ha fallecido este domingo, algo que ha provocado gran conmoción entre sus allegados y en el mundo de la música al que tan cercano estaba.

Nacido en Zaragoza en 1970, aunque de raíces novalenses, creó la agencia La Tapisca Producciones que en un primer momento apadrinó al grupo cubano Vocal Tempo. Con posterioridad abrió sus brazos al rock latino con Karamba, Fulanito de Tal, Perrozompopo, Los Guajiro o incluso al rock ibero con el grupo aragonés Despierta McFly.

Parte importamte de colectivos solidarios

Igualmente, Balsa militó en colectivos solidarios como Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad o Um Draiga, amigos del pueblo saharaui. Apreciado por su bonhomía y generosidad, exprimió la vida hasta el último día, "y así será recordado siempre por las gentes de la cultura aragonesa y cubana", explican sus más cercanos.

La despedida se realizará en el complejo funerario de Torrero donde estará abierto el tanatorio este lunes 15 de diciembre de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. "Nos juntaremos para despedir a Eduardo y abrazar en la memoria los momentos compartidos", aseguran sus allegados.