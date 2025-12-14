'Ones', de Juanjo Giménez, sale vencedor del Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz

'Ones', de Juanjo Giménez, fue elegido como el mejor cortometraje nacional de ficción en el XVIII Certamen de Bujaraloz, mientras que 'Cuando llega el frío', de María Salgado, se llevó el premio a mejor corto aragonés y el del público. El festival entregó sus galardones, las Rosas de Los Monegros, en el marco de una gala celebrada este sábado en la que además se nombró padrino del certamen al actor zaragozano, Jorge Usón, con raíces monegrinas.

El galardón al mejor corto de animación fue para 'Adiós' de José Prats, mientras que la actriz Cristina Fernández consiguió el premio a la mejor interpretación por la película 'Pálpito'. El mejor tráiler fue para 'Una quinta portuguesa' y el galardón al director menor de 35 años fue para Alfredo Andreu, por 'Te dejo el mar'. Por su parte, el premio Aragón TV fue para 'Solo Kim'.

La decimoctava edición de la cita rindió homenaje al cineasta oscense Eugenio Monesma, quien recibió el premio 'En Monegros se rueda'. Monesma reivindicó sus raíces monegrinas durante su intervención.

En la edición de su mayoría de edad, el certamen ha vuelto a cumplir con creces su objetivo de acercar el cine y la cultura al medio rural, ya que este año, además, la gala se ha celebrado en La Almolda, una de las localidades a las que se ha abierto el festival, junto con Villanueva de Sijena, Peñalba, Castejón de Monegros y Candasnos, además de Bujaraloz, donde los espectadores han podido ver los cortos y emitir su voto para elegir el premio del público

Organizado por la asociación Monegrinos Amigos del Séptimo Arte, el festival se cierra con un balance positivo por parte de su directora Gema Enfedaque. La cita cuenta con el apoyo de la Comarca de Los Monegros y de la DPZ, además del Ayuntamiento de Bujaraloz y de diversas empresas de la zona, así como un gran movimiento de voluntariado en la localidad monegrina