Los seguidores despiden a Robe Iniesta en Plasencia: "Forma parte de nuestra vida"

Cientos de seguidores de Robe Iniesta aguardan desde primera hora de este domingo -algunos desde la noche anterior- la apertura de puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para participar en el homenaje al músico, fallecido el pasado miércoles, en un acto que se prolongará durante toda la jornada.

Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España.

Jesús, desplazado desde Guadalajara, ha explicado a EFE que había llegado a Plasencia a las doce de la noche para "darle el último adiós a Robe".

"Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", ha afirmado.

También Iván, procedente de Béjar (Salamanca), se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós".

Sobre el acto de homenaje, ha reconocido que no sabía qué iba a encontrarse dentro del recinto, pero sí ha mostrado una gran expectación:"Estamos curiosos de entrar y verlo". Para él, Robe Iniesta fue "prácticamente Dios", "un tío que ha hecho leyenda".

Plácido, vecino de Plasencia, ha destacado que "vamos a estar aquí todo el día dando ese pequeño homenaje que podamos rendir a una gran persona".

Abel ha calificado la jornada como "un día triste" para la ciudad, al despedir "a un personaje importante que llevó el nombre de Plasencia a muchos rincones, no solo de España, sino también de Europa".

Para él, Robe fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio", aunque ha expresado sus dudas sobre si el propio músico habría querido un acto de este tipo.

Cientos de seguidores de Robe Iniest, a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para participar en el homenaje al músico / Eduardo Palomo / EFE

Desde la comarca cacereña de Las Hurdes ha llegado Ana, que portaba flores amarillas "para acordarnos de su pelo"."Robe forma parte de toda nuestra vida", ha asegurado.

Silvia, otra de las asistentes, ha relatado el valor personal que tuvo la música del artista en un momento difícil.

"Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha recordado al señalar que aquel concierto supuso "nuestra recompensa" y una ayuda para superar ese proceso.

El homenaje ha comenzado a las 10:00 horas con la apertura de puertas del Palacio de Congresos y se extenderá hasta las 22:00 horas, en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de uno de los músicos más influyentes vinculados a la ciudad de Plasencia.