Los turolenses que conquistaron el lejano Oeste a principios del siglo XX: "Allí se ganaba hasta 15 veces más que aquí"

Hay historias que permanecen agazapadas durante décadas esperando simplemente que alguien las encuentre. Relatos con un potencial narrativo brutal que abrazaría con asia cualquier productora de Hollywood. La de los cientos de turolenses que emigraron a principios del siglo XX al lejano Oeste y México en busca de nuevas oportunidades es una de ellas. La aragonesa Prolight Audiovisual ha rescatado ahora su memoria en el documental ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’, que se proyecta este domingo, lunes y martes en Cinesa Puerto Venecia en tres únicas sesiones.

La película parte de una idea original de Roberto Roldán, que contagió su entusiasmo a Jorge Bautista (de la productora Prolight) y Elsa Tercero, que acabó dirigiendo el documental. «Cuando nos contó la historia a finales de 2022 nos fascinó y decidimos ir adelante con pocos medios pero mucha ilusión», indica Tercero, que apunta que posteriormente contaron con la colaboración de Aragón TV, los fondos FITE, la DGA y la Diputación de Teruel.

El filme adopta la estética y el espíritu del western, pero sin perder su carácter testimonial. De hecho, son los descendientes directos de aquellos primeros emigrantes quienes narran y reconstruyen el viaje de sus antepasados. «Además de grabar en varios pueblos de Teruel, en mayo de 2024 también fuimos a rodar a varias localidades de los estados de Idaho y Utah y también a Tijuana», comenta Tercero.

Los tres impulsores del documental contaron con varios colaboradores de excepción. Fundamental fue la aportación de Raúl Ibáñez. El historiador y actual presidente del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, dedicó su reciente tesis doctoral a este fenómeno migratorio y les cedió todo su conocimiento sobre el tema. Su investigación ha permitido concluir que fueron 1.012 turolenses los que decidieron ir en busca de su particular sueño americano a principios del siglo XX. La mayoría partieron de la propia capital y de localidades como La Puebla de Valverde, Camarena de la Sierra, Jabaloyas o Arroyofrío.

Estos dos últimos municipios fueron, proporcionalmente, los que más emigrantes aportaron a EEUU y México: un total de 138. Fermín Yagües es descendiente directo de uno de ellos y su trabajo y testimonio también han sido claves a la hora de construir el documental. Yagües comenzó en 2018 a recopilar la biografía de esos más de 100 vecinos y hace solo unos meses las reunió en su libro ‘Memorias de ida y vuelta: la senda de los ausentes’, en el que también narra la vida de los que se fueron y de los que se quedaron.

Algunos de los turolenses que emigraron a América, en Tijuana (México) en 1954. / Archivo de Fermín Yagües

La historia de su familia es una más de otras tantas, pero ejemplifica bien lo que sucedió en esa particular conquista del lejano Oeste. «El primero que se marchó en 1907 fue un hermano de mi abuela. Se llamaba Donato Sánchez y fue el pionero en Jabaloyas y Arroyofrío, porque en sus cartas contaba que se ganaba bien y que había trabajo y muchos le siguieron», explica Yagües, que recuerda que en esa época los sueldos de EEUU eran muy superiores a los de Teruel: "Allí se ganaba hasta 15 veces más que aquí".

Casi todos sus familiares se fueron como pastores asalariados al estado de Idaho y también a Tijuana, donde eran muy bien recibidos. «Contaban que se los rifaban porque tenían mucha experiencia con el ganado y encima eran formales», indica Yagües, que destaca que algunos de esos migrantes acabaron montando su propio rancho.

Su abuelo no partió hacia EEUU hasta 1913. «Mi tío Donato vino de visita y a la vuelta ya se fue con él dejando en Jabaloyas a mi abuela y a sus tres hijos. Mi padre tenía meses cuando se fue y no lo conoció hasta que regresó once años después», subraya. Muchos marcharon por unos años para ahorrar y con la intención de regresar, pero otros ya se quedaron allí. No en vano, Yagües tiene actualmente doce familiares repartidos entre EEUU y México (con los que mantiene contacto).

Carlos Lagos Yagües (primo de Fermín Yagües), durante el rodaje del documental en su rancho de Tijuana. / Prolight

Muchos de esos emigrantes trabajaron de ganaderos, pero otros también lo hicieron en serrerías o en las minas de cobre de Bingham Canyon, cerca de Salt Lake City (Utah). «Un tío mío trabajó allí y contaban que muchos fallecieron de silicosis porque las condiciones no eran las mejores», recuerda Yagües, que apunta por otra parte los duros viajes de los que emigraron con «hasta 23 días en la bodega de un barco».

Jugando al póker en los años 40 en Teruel

A su regreso, muchos de ellos mantuvieron las costumbres estadounidenses y, por ejemplo, era habitual ver a los hombres de Jabaloyas jugando al póker en el bar en la década de los 40, según explica Yagües.

Ahora, su historia ha dado el salto a la pantalla en forma de documental. ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’, de unos 70 minutos de duración, se ha proyectado este domingo a las 12.10 horas, pero también se exhibirá este lunes a las 20.20 horas y el martes a las 17.10 horas en Cinesa Puerto Venecia. Las entradas se pueden comprar en este enlace. Según apunta Tercero, pronto comenzará a recorrer festivales y en un futuro se proyectará en Aragón TV.

Los espectadores podrán disfrutar de un pedazo de la historia reciente de los vecinos de la Sierra de Albarracín. Sus descendientes son los protagonistas de un documental con numerosas entrevistas, pero en el que también hay una parte ficcionada para impregnar el filme del espíritu del western.