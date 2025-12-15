Amaral tiene que cancelar un concierto: "Juan está desolado, pero esperanzado"
Los aragoneses tienen que recolocar una actuación por causa de fuerza mayor
Eva Amaral y Juan Aguirre, es decir Amaral acaban de anunciar que tienen que suspender el concierto que iban a ofrecer este sábado, 20 de diciembre, en San Sebastián por una lesión muscular del guitarrista.
"Sentimos contaros que Juan tiene una lesión muscular que lo limita de forma severa y que le exige un proceso de recuperación más largo del esperado. Así que con mucha pena, nos vemos obligados a aplazar el concierto de Donosti del día 20 de diciembre de 2025". Asi le ha comunicado la banda a sus fans la cancelación a través de un comunicado lanzado en sus redes sociales.
"Juan está por un lado desolado, porque ve imposible tocar ahora mismo en la ciudad donde nación, y por otro esperanzado, sabiendo que esto pasará con un poco de tiempo. Todos en el equipo de Amaral lo apoyamos, lo cuidamos y lo acompañamos en su recuperación", prosigue un comunicado.
En el mismo, además, anuncian que el concierto se ha reprogramado para el 28 de febrero de 2026 y que las entradas adquiridas para la fecha ahora suprimida serán válidas para la nueva. Además, el que lo desee podrá solicitar la devolución de sus entradas hasta el 9 de enero de 2026 por el mismo canal donde se realizó la compra.
