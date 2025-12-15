Ana Belén invita a un aragonés para su espectacular concierto fin de gira

Ana Belén cerrará su gira el próximo 23 de diciembre con un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid para el que se rodeará de invitados especiales para hacer de la cita algo único para sus seguidores. Ya ha desvelado que estarán entre otros, Víctor Manuel (cómo no), Miguel Ríos, Ojete Calor y Vicky Gastelo.

Y en esa lista de primeros nombres de la música se ha colado un aragonés, Jorge Usón, con el que coincidió en el rodaje de una película y que le cedió una canción para su disco, ‘Bachátame’, compuesta por él junto a Jesús Garrido y Bruno Duque, responsables también de la producción.

Una noticia que al actor y cantante aragonés le ha ilusionado tal y como ha relatado en sus redes sociales: “Los que me conocéis podéis imaginar la ilusión que me hace este acontecimiento. Gracias Ana Belen y equipo!”, ha asegurado en un mensaje en el que él mismo contaba la noticia: “El 23 de diciembre cierra su gira Ana Belén en el el Palacio de los Deportes de Madrid Movistar Arena España (antes Wizink) y ha tenido a bien invitarme a cantar con ella nuestra 'BACHÁTAME' junto a otrxs artistas invitadxs”.

Todo empezó en Canarias

La intrahistoria de este ‘Bachátame’ y cómo acabó en el disco de Ana Belén se remonta al año pasado (casi al mismo tiempo que el propio Jorge Usón recibió la nominación al Max, que luego ganaría, por 'La tuerta') cuando ambos artistas coincidieron en Canarias, concretamente en Puerto de la Cruz en el rodaje de una película, 'Islas', de Marina Seresesky. El aragonés hacía precisamente el papel de un cantante de hotel que conoce al personaje de Ana Belén durante su estancia en el espacio.

Usón y Ana Belén hicieron muy buenas migas desde que se conocieron. Así es como Ana Belén llegó a 'Bachátame' y como le pidió al zaragozano grabarla. De hecho, el aragonés no solo le dio permiso sino que participa en la pieza haciendo los coros. "Gracias a mi amigo Jorge usón, autor del tema, junto con su grupo, ¡olé! Le estoy muy agradecida porque estoy segura de que esta canción nos va a dar muchas alegrías… y muchos bailes", señaló en su día Ana Belén en sus rede sociales.

De hecho, la artista la eligió como canción del disco cuando fue invitada a ‘La revuelta’, con David Broncano, para hablar de sus nuevo trabajo.