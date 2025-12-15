El Ayuntamiento de Zaragoza cede un local a la escuela de tauromaquia Mar de Nubes

La Escuela Taurina Mar de Nubes van a utilizar, en las próximas semanas, un espacio de carácter municipal, cedido por el propio Ayuntamiento de Zaragoza, para el fomento, la difusión y defensa de la tauromaquia, así como la gestión de la escuela para el aprendizaje de los futuros profesionales. Esta decisión ya fue anunciada por la propia alcaldesa el pasado mes de octubre.

Natalia Chueca ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido un local de su propiedad a esta entidad, que cumple 10 años de actividades en torno al toreo. Esta medida refuerza la modificación del plan de subvenciones por parte del gobierno de la ciudad para incrementar el convenio con esta asociación taurina de los 20.000 euros iniciales hasta los 50.000 euros, como parte de los acuerdos presupuestarios con Vox.

El inmueble situado en el barrio del Actur-Rey Fernando, en la plaza Ortilla número 8, dispone de algo más de 180 metros cuadrados y se destinará, según consta en la solicitud de la escuela, a juntas y reuniones de la asociación, cursos de aficionados y otras actividades de formación, visionado de vídeos y festejos taurinos y pequeños entrenamientos. Los miembros de esta entidad podrán utilizarlo durante cuatro años con posibilidad de prórroga de otros cuatro.

Este acuerdo llega después de que la DPZ denegara el uso del coso de La Misericordia para las prácticas de los alumnos de Mar de Nubes. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza indica que con esta iniciativa pretende ayudar a estos jóvenes a seguir formándose y disfrutando de una afición que, en un futuro, puede convertirse en una salida profesional.

La regidora de Zaragoza, Natalia Chueca ha destacado el compromiso de esta corporación con lo que considera "una tradición que forma parte de nuestra identidad". Además, se ha asegurado que "os garantizo que, en nosotros, siempre encontraréis la mano tendida, para defender la cultura taurina sin complejos, para defender la libertad frente a la censura y a quienes trabajan con honestidad, pasión y respeto en torno al mundo del toro”.