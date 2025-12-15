La dura reflexión de un festival aragonés que logra sobrevivir 17 años después: "El panorama es completamente absurdo"

Que el mundo de los festivales está cada vez más complicado para los promotores alejados de los grandes fondos de inversión, pero también para los de tamaño medio, es una realidad que, año tras año, lejos de solucionarse, asfixia a muchas citas que luchan mucho por sobrevivir. Es el caso del PolifoniK Sound, el festival que se celebra en Barbastro y que este año cumplirá su décimo séptima edición. Algo que acaban de confirmar a pesar de todos los contratiempos que han relatado.

"Polifonik Sound es una aventura que nace (...) como una celebración a la amistad y a la música. Durante todos estos años hemos traído a Barbastro a las mejores bandas del indie nacional del momento y os hemos descubierto a artistas a los que hoy ya no podemos tener en nuestro festival porque son inaccesibles para nosotros", comienzan su comunicado que prosigue en un tono más contundente: "El panorama actual de los festivales es completamente absurdo: cachés desorbitados, precios de producción altísimos, fondos de inversión y competencia con macrofestivales que son 20 veces más grandes que nosotros".

"Capitalismo exacerbado"

"Este hecho -aseguran- es claramente reconocido por los actores de la industria pero lo que antes tenía ciertos puntos de romanticismo es ahora capitalismo exacerbado. Nosotros somos un festival de aforo medio en una ciudad que no es capital de provincia. Esto ni nos permite competir con los macrofestivales ni ser tan estilísticamente de nicho como otras propuestas que hoy día son lo más interesante de la escena (¡cuidemos lo micro!)", dicen con amargor.

Aun así, anuncian que han conseguido sacar adelante una nueva edición: "Por todo esto, la composición del cartel 2026 ha sido una experiencia muy dura y, aunque llevamos mucho tiempo en silencio, estamos más vivos que nunca. En Polifonik Sound 2026 volveréis a tener grandes nombres nacionales, bandas internacionales y lo mejor de una burbujeante escena musical emergente que lucha por hacerse un hueco entre una enorme avalancha de propuestas".

Un cartel cuyos primeros nombres de desvelarán el próximo viernes, 19 de diciembre, a las 12.00 horas, cuando, además, saldrán las primeras entradas a la venta. "No somos micro. No somos macro", concluye el comunicado de los promotores del PolifoniK Sound.