La magia de la Navidad regresa al Teatro del Mercado con la Familia Kinser

El Teatro del Mercado de Zaragoza vuelve a convertirse en el corazón de la Navidad gracias a la llegada de la Familia Kinser, que este año presenta una programación especialmente ambiciosa y emotiva. La compañía, referente en teatro y clown familiar, ofrece dos espectáculos que combinan música en directo, humor, circo y el característico sello emocional de la saga Kinser. Además, por primera vez en su trayectoria, presentan un disco que reúne parte de su legado musical, un proyecto largamente esperado tanto por el público como por los propios artistas.

Durante buena parte de las vacaciones escolares se van a desarrollar dos espectáculos sucesivamente, el primero entre el 23 y el 28 de diciembre y el segundo entre el 31 de diciembre y el 6 de enero, siempre enfocados a las familias. 'El carrusel de la familia Kinser' se pondrá en marcha el día 23 para desplegar música en directo, humor y participación para celebrar la Navidad. Se trata de un espectáculo-concierto que invita al público a recorrer la historia musical de esta veterana saga de artistas.

En cada función, los payasos Kiny, Jano y Silbotas comparten escenario con los cuatro músicos de la Orquesta Maravilla, creando un lenguaje escénico que combina la potencia de un concierto en vivo con la ternura y espontaneidad del clown. El espectáculo apuesta por un ritmo ágil y festivo, alternando canciones propias con temas populares que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La interacción con el público, siempre presente en las producciones de Kinser, convierte cada función en una experiencia diferente, con momentos de improvisación, humor cómplice y participación.

Este espectáculo, además, acompaña el lanzamiento del primer disco oficial de la compañía, también titulado 'El carrusel de la familia Kinser'. Se trata de una recopilación de quince canciones que forman parte de su repertorio escénico y que ahora se presentan con nuevos arreglos y un sonido renovado. El disco podrá adquirirse en el teatro tras las funciones y, posteriormente, a través de la web de la compañía.

'A casa por Navidad'

Justo antes del cambio de año, 'A casa por Navidad' toma el relevo como una historia tierna, sorprendente y llena de magia. Hasta el 6 de enero, Producciones Kinser y Producciones teatrales Luis Pardos aspiran a repetir el gran éxito que tuvo durante su estreno en 2023, combinando el humor del clown con números circenses ejecutados por acróbatas y artistas especializados, creando una obra que enamora por su ritmo, su estética y su calidez.

La presentación de los espectáculos ha tenido lugar en el Teatro Principal de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La historia sigue a Kiny, Jano y Silbotas en su regreso a casa para celebrar la Navidad. Sin embargo, al llegar descubren que algo extraño ocurre: los objetos se desplazan solos, las luces navideñas parecen tener vida propia y los regalos cambian de sitio misteriosamente. Estos pequeños enigmas desencadenan la aparición de unos encantadores duendes circenses, que llenan la escena de acrobacias, malabares, humor gestual y travesuras.

Un disco resumen de 40 años de historia

El lanzamiento del disco supone un hito importante en la trayectoria de Producciones Kinser. Por primera vez, la compañía reúne en un mismo proyecto algunas de las canciones que han acompañado a su público durante décadas. El nuevo álbum es una forma de preservar su legado artístico y emocional, pero también una manera de compartirlo con las nuevas generaciones que empiezan a descubrir a la familia Kinser.

El disco funciona como un viaje por las distintas etapas de la compañía, desde sus orígenes con Kiny & Serrucho hasta la incorporación de nuevos miembros como Jano y Silbotas. Cada canción está impregnada de la esencia de esta familia de payasos, que ha mantenido intacto su compromiso con la cultura, la educación y la risa como herramienta de encuentro. La participación de la Orquesta Maravilla aporta una sonoridad rica, profesional y envolvente, convirtiendo este trabajo en un producto artístico de gran calidad.