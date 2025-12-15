La Orquesta Reino de Aragón y Amici Musicae protagonizan un concierto navideño con más de 200 artistas

La Orquesta Reino de Aragón y el Coro Amici Musicae, grupos residentes insignia del Auditorio de Zaragoza, despedirán el 2025 con un concierto navideño con 200 artistas en escena el próximo lunes día 22 de diciembre a las 19.30 horas, en el que desean transmitir la magia de la Navidad en su hogar, la sala Mozart.

El concierto dará comienzo con el 'Oratorio de Noël' de Camille Saint-Saëns. La obra, compuesta en 1860 para solistas, coro, cuerdas, órgano y arpa, se basa en textos del antiguo y el nuevo testamento, los salmos y evangelios, así como en la liturgia navideña católica. Este oratorio navideño se ha convertido en una de las obras más interpretadas del célebre compositor parisino. Además, el programa estará integrado por populares extractos corales de la película 'Los chicos del coro', así como villancicos con los que abrir de la mejor forma posible esta próxima Navidad en Zaragoza.

"Un privilegio y un gusto"

El concierto contará con la dirección musical del maestro titular del Coro Amici Musicae, Igor Tantos. El elenco de cantantes estará configurado por Rebeca Cardiel (soprano), Mar Campo (mezzosoprano), Francisco Díaz (tenor) y Enrique Sánchez (barítono). Por su parte, el coro estará configurado por todas sus secciones: sinfónica, iniciación, voces blancas y juvenil, dirigidos por Isabel Solano.

Sergio Guarné, director general de la Orquesta Reino de Aragón, ha declarado que «colaborar codo con codo con el Amici Musicae es siempre para nosotros un privilegio y un gusto. Son un coro referente en el país y durante nuestros años de historia compartida hemos logrado éxitos maravillosos. Somos un tándem perfecto y estoy convencido de que en el futuro seguiremos emocionando a nuestro público que tanto nos quiere. Deseamos a todos nuestros seguidores una Feliz Navidad llena de salud y amor».

La directiva del coro, por su parte, ha compartido «la fuerte satisfacción que supone colaborar con una orquesta como la ORA, que es un orgullode nuestra tierra. Sentimos que formamos un equipo sólido y profundamente unido, y miramos al futuro con ilusión. A los aragoneses, y a todos los que nos acompañan y nos apoyan, os deseamos también unas fiestas llenas de música y felicidad».