'Parecido a un asesinato' empieza su carrera internacional con premio y su estreno en un país oriental

'Parecido a un asesinato', la película basada en la novela homónima del aragonés Juan Bolea, ha iniciado su carrera internacional con ímpetu ya que no solo ha recibido un premio en un importante festival sino que ya se ha confirmado su estreno en 23 cines de un país asiático superpoblado.

La película, rodada en buena parte en el Pirineo aragonés, ha conseguido el premio a mejor película extranjera en el Festival de Salerno por, según el jurado, "haber sabido construir, con finura y una tensión narrativa constante, un 'thriller' psicológico que destaca por su estructura original y profundamente envolvente. Adopta un dispositivo narrativo en mosaico, en el que cada pieza añade una capa de significado, un cambio de perspectiva, una revelación", explican.

Además, la producción ya ha confirmado su aterrizaje en Taiwán donde se estrenará en un total de 23 cines con expectativa de que esa cifra vaya aumentando si el público responde.

Las claves del filme

La película está dirigida por el veterano director salmantino, Antonio Hernández ('Matar el tiempo' o 'Los Borgia'), y protagonizada nada más y nada menos que por Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Ambos intérpretes liderarán el reparto junto a Tamar Novas ('Nowhere' o 'Quien a hierro mata') y la joven debutante Claudia Mora en una inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas, y que únicamente podrá resolver el espectador. Marian Álvarez ('La unidad' o 'El cuaderno de Sara'), Raúl Prieto ('Antidisturbios' o 'La chica de nieve') y Joaquín Climent ('La promesa' 'o 'El lodo') completan la nómina de actores.

El cartel de 'Parecido a un asesinato' en Taiwán. / EL PERIÓDICO

El guion de este 'thriller' psicológico, que provoca gran inquietud y dónde nada es lo que parece, es obra de Rafa Calatayud ('Puntos suspensivos'). Calatayud recurre al misterio, al suspense y al terror psicológico para crear la tensión con giros inesperados. El temor, la ansiedad, el miedo y los traumas son otros elementos que aderezan esta vertiginosa historia basada en la novela homónima del escritor, periodista y colaborador de este diario, Juan Bolea.