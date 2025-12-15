Paula Ortiz desvela los detalles de su rodaje en el Vaticano: "Es un viaje apabullante para cualquier persona"

Durante varios días, una aragonesa ha tenido el privilegio de estar en lugares del Vaticano donde no se puede acceder normalmente y que respiran historia viva. "Nunca imaginé que iba a tener en mi vida el privilegio de rodar en los lugares que he rodado, de la manera que lo he hecho", explica la cineasta Paula Ortiz recién concluido el rodaje del documental sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano y que llegará a las pantallas el año que viene. Un año en el que se cumplen 400 años de la inauguración y la consagración de la basílica ubicada en Ciudad del Vaticano que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1626.

"Llevamos más de un año con el proyecto", empieza a narrar la directora zaragozana, "vino de la mano de La Fabbrica di San Pietro porque querían contar la historia de cómo bajo la basílica y bajo la cúpula de Miguel Ángel, se encontró la mayor necrópolis romana del mundo, que no se puede visitar y donde, supuestamente, está la tumba de San Pedro", dice con emoción Paula Ortiz, que prosigue: "Hemos hecho un viaje vertical desde la basílica actual a la que hay debajo de Constantino, del siglo IV, y mostramos como debajo hay una ciudad de muertos. La primera basílica de Constantino y la actual se construyeron aquí, precisamente por estar la tumba de San Pedro", apunta Ortiz.

"Entiendes por qué es una estrella"

Pero, además, si ya de por sí suena apasionante este viaje, todo adquirió otra dimensión cuando Paula Ortiz se enteró de que Chris Pratt iba a ser el conductor del documental (que se llamará, traducido al castellano, 'Pedro está aquí') y no con la voz sino que está presente en el mismo. "Ya tenía muchas preocupaciones con la necrópolis, porque se ha rodado en IMAX y para mí eso era un reto técnico muy fuerte. Y, de repente, me cuentan lo de Chris Pratt, me quedé de piedra...", cuenta a modo de anécdota Paula Ortiz, que no tiene más que alabanzas hacia el protagonista de 'Guardianes de la galaxia'. "He descubierto su verdadera dimensión, un tipo increíble y un actor brutal, de una precisión... Y todo con alegría. Es una estrella y cuando trabajas con él entiendes el porqué", asevera.

La aragonesa Paula Ortiz ha rodado en el Vaticano. / JAIME GALINDO

Y todo en un rodaje en el que cada momento, la aragonesa sentía que era un privilegio. "Hemos podido rodar en la basílica durante varias noches vacía, con la resonancia que adquiere el color, la vida que de pronto tienen todas las esculturas, los frescos, las pinturas, la dimensión de ese lugar e ir bajando luego hacia abajo en un viaje histórico de siglos hacia adentro y hacia lugares secretos, ha sido una maravilla".

Un lugar sagrado de miles y miles de años

Un rodaje en el que la espiritualidad ha sido una guía abrumadora: "El Vaticano es un lugar en el que se concentran miles y miles de años, ni siquiera los 2.000 años de la cristiandad, muchos más. Lo que demuestra esa necrópolis es que era un lugar sagrado miles de años antes y que es un sitio que concentra tal cantidad de significación, de símbolos y de arte que es apabullante para cualquier persona. Y lo sientes así", dice.

Es un proyecto, revela, que nació "gracias a la película sobre Santa Teresa y que partió del papa Francisco (con el que incluso llegó a tener una audiencia la cineasta) y su equipo al ver la película. Nunca sabes qué puertas te van a abrir lo que haces en cada momento", explica la zaragozana antes de concluir: "No era consciente de la dimensión que estaba tomando este proyecto. Ha sido un honor y un privilegio".