Dónde comprar los abonos para el Vive Latino y su precio

Ya está todo preparado para que el Vive Latino desvele su cartel de esta nueva edición, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre de 2026 en el recinto de la Expo de Zaragoza. Será este jueves cuando a las 12.30 horas los perfiles del festival en las redes sociales revelen cuál es la apuesta de lo que será la quinta edición de la cita sin que de momento se haya filtrado ningún nombre.

A esa misma hora está previsto que salgan los primeros abonos promocionales a la venta (como siempre irán subiendo los precios de los mismos por tramos) y se harán, como en años anteriores, a través de Ticketmaster y de la web del propio evento. El precio será de 109 euros más gastos de gestión.

Acto en el Teatro Principal

Como es tradicional, el cartel se desvelará de golpe un poco antes de que aparezca en redes sociales en un acto que se celebrará en el Teatro Principal de Zaragoza y que contará, con la presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el director del festival, Nacho Royo.

De momento no ha trascendido ningún nombre, pero ya no hay ningún autoveto (más allá de los artistas que estuvieron en la anterior edición) ya que este suponía no repetir banda durante tres años, el nuevo trienio, por lo tanto comenzó en la edición de 2025.