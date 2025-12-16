El Museo del Prado deposita 'La prisión de Lanuza' en la sede del Justicia de Aragón

El Palacio de Armijo, sede del Justicia de Aragón, ha acogido este martes la presentación oficial del cuadro 'La prisión de Lanuza', de Carlos Larraz y Micheto (1858), depositado por el Museo Nacional del Prado y restaurado a cargo del Justicia de Aragón para su exhibición pública en la sede de la institución. La presentación se ha celebrado en el marco de los actos con motivo del 20 de diciembre, declarado oficialmente por las Cortes como Día del Justicia de Aragón y fecha en la que se recuerda el aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza V.

El cuadro 'La prisión de Lanuza'. / MUSEO DEL PRADO

En la presentación han intervenido la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Alfonso Palacio, y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Jesús Pedro Lorente, quien ha explicado la relevancia del lienzo y su evolución histórica desde su ingreso en el museo en 1859, así como su trayectoria en el tiempo en sucesivos depósitos institucionales.

La pintura, de grandes dimensiones (372 x 314 cm) y ejecutado en óleo sobre lienzo, representa el instante en el que las tropas del rey Felipe II prenden a Juan de Lanuza el Mozo, Justicia de Aragón, en las escaleras del Palacio de la Diputación del Reino. El protagonista protesta ante el atropello, mientras uno de sus acompañantes parece asumir su detención.

La obra fue presentada a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1858, donde recibió mención honorífica, y fue adquirido en 1859 con destino al entonces Museo Nacional de Pintura y Escultura, desde donde pasó a formar parte de la colección estable del Museo Nacional del Prado.

Profundo significado para Aragón

La Justicia de Aragón ha remarcado el profundo significado que para el Justicia de Aragón y los aragoneses tiene esta pieza, ya que Juan de Lanuza es una figura emblemática en la historia de nuestra tierra, que no ha olvidado su encarcelamiento y posterior ejecución el 20 de diciembre de 1591. Concepción Gimeno ha agradecido al Museo del Prado “la colaboración institucional y el trato que nos ha dispensado, amable, cercano y tremendamente respetuoso con el patrimonio histórico aragonés y nuestra institución”.

Por parte del Museo del Prado, Alfonso Palacio ha celebrado que la obra por fin haya encontrado su lugar, algo que ha sido posible en el marco de la política ‘Prado Extendido’, que tiene como objetivo visibilizar la colección del museo a nivel nacional a través de un innovador plan de gestión de préstamos a largo plazo.

Por último, Jesús Pedro Lorente ha ubicado el lienzo desde el punto de vista pictórico e histórico como un símbolo del aragonesismo del siglo XIX. Además, ha hecho un llamamiento en favor de la recuperación del patrimonio aragonés disperso para que los historiadores puedan profundizar en su conocimiento, siendo la presentación de hoy un buen ejemplo de que esto es posible.

30 años de sede en el Palacio de Armijo

La incorporación de esta pintura coincide con una efeméride clave: el 30 aniversario de la inauguración del Palacio de Armijo como sede del Justicia de Aragón, tras una intensa restauración que devolvió el esplendor al palacio renacentista del siglo XVI, hasta entonces en estado ruinoso.

Para el Justiciazgo, recuperar hoy un cuadro de estas dimensiones y relevancia “refuerza el realce patrimonial del edificio y contribuye a mantener su brillo histórico en un año especialmente simbólico”, tal como ha subrayado la justicia de Aragón.

Con su llegada, el Palacio de Armijo suma un nuevo diálogo visual al que ya ofrecía el lienzo 'Los últimos momentos de Juan de Lanuza', de Eduardo López del Plano, depositado por la Diputación Provincial de Zaragoza.