'Fantasy & Dragons' ofrece un fin de semana lleno de ciencia ficción y rol en La Azucarera

Los jóvenes que atraviesen este fin de semana la puerta de La Azucarera se adentrarán en un mundo infinito donde la creatividad y la estrategia marcarán una jornada épica alejada de las pantallas. Entre el 19 y el 21 de diciembre, se celebra en este espacio ‘Fantasy & Dragons’, una jornada llena de actividades, talleres y juegos de rol, que giran en torno a la ciencia ficción, la fantasía épica y el terror, y que forma parte de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento.

Este evento, dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, quiere convertirse en una referencia para los amantes del rol y la fantasía épica en Zaragoza, ofreciendo experiencias únicas tanto para principiantes como para veteranos. Para ello, han preparado un programa que comenzará este viernes a las 16.30 horas y continuará el sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas y el domingo, en horario de mañana (10.00 a 14.00 horas).

Además de las partidas de rol, el viernes 19 se han programado dos talleres para jóvenes. El primero de ellos lleva el nombre ‘El camino de la fuerza: arte marcial con espadas láser’ impartido por Krystark Academy, mientras que el segundo se centrará en los ‘Gundams’ (maquetas japonesas) y el montaje de robots y coches japoneses. Habrá varias sesiones de cada uno de ellos y para participar es necesario reservar plaza, previa inscripción en la web de Zaragoza Joven.

Otro de los momentos importantes de la primera tarde será la charla entre Luis Alegre y Paco Plaza, director de películas de terror, como 'Rec' o 'Verónica', quien participará en el evento acercando al público su manera de hacer cine. Del mundo cinematográfico, estará también presente Fele Martínez, conocido actor de la película 'Tesis', coincidiendo con el 30 aniversario este largometraje de terror español.

La programación continuará durante el sábado y el domingo con un sinfín actividades, concursos y partidas de rol, y talleres originales, como el que impartirá Diego García sobre el diseño de juegos a través de prismas. Los participantes aprenderán herramientas accesibles y dinámicas para que, en menos de una hora, puedan pensar como un diseñador de juegos y atreverse a crear el suyo.

Un evento para jóvenes creado por jóvenes

“La concejalía de Juventud ha aportado también actividades y programas para que los jóvenes puedan, durante estas vacaciones de Navidad, disfrutar de una alternativa de ocio saludable y compartir espacio con otros chicos y chicas con los mismos intereses”, ha indicado la concejal Ruth Bravo, quien ha presentado esta iniciativa, junto a su creador Diego Lozano, de 21 años.

Antes de entrar en el detalle del programa, Bravo ha querido destacar el origen de este evento, que nació como una propuesta presentada por el propio Diego Lozano al programa ‘Ideas’, para obtener financiación y poder celebrarlo. La actividad tuvo tan buena acogida que este año el Servicio de Juventud ha decidido apoyarla e incluirla dentro de la programación municipal. “Es un orgullo tener a jóvenes creativos y talentosos, con tantas ganas de hacer cosas y de compartir sus propuestas para ofrecer nuevas alternativas y mejorar la ciudad”, ha apuntado Bravo.