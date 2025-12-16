Greenpeace celebra como "gran victoria" que se descarte el proyecto de Guggenheim Urdaibai
Bilbao, 16 dic (EFE).- Greenpeace ha celebrado este martes como una "gran victoria" que el Patronato del Guggenheim Bilbao haya descartado la ampliación del Museo en Urdaibai, que "amenazaba con destruir" esta reserva de la biosfera.
La organización ecologista ha afirmado en un comunicado que la movilización social ha conseguido paralizar un proyecto "destructor de la naturaleza" que "amenazaba una de las joyas naturales más importantes del País Vasco".
Ha recordado que el proyecto afectaba a una zona de pleno humedal que cuenta con varias figuras de protección y es hábitat de múltiples especies amenazadas.
Según Geenpeace, "queda por resolver" la demanda interpuesta que interpuso contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modificaba la Ley de Costas para reducir la franja de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros y dar cabida así a la sede del museo en Murueta.
"Desde Greenpeace esperamos que en este aspecto la Justicia nos dé la razón e invalide esta modificación de la Ley de Costas que genera un precedente para poder saltarse normativas de protección en pro de intereses privados", ha añadido la portavoz de la organización en Euskadi, Lorea Flores.
