‘Un monstruo viene a verme’ al Teatro Principal en su versión teatralizada

Tras pasar de las páginas a la pantalla grande, ‘Un monstruo viene a verme’ llega al escenario del Teatro Principal. Lo hará desde el miércoles 17 y hasta el próximo domingo 21, en una versión que sigue hablando sobre cómo enfrentarnos a nuestros propios miedos, de la mano de la compañía LaJoven y la Asociación Española contra el Cáncer.

La actriz Elisa Hipólito da vida a Conor, un chico de 13 años con una pesadilla recurrente, llena de oscuridad, de viento y de gritos, desde que su madre cayó enferma. Pero una noche, todo cambia: el tejo frente a su casa se convierte en un monstruo que le contará tres historias con una condición, que Conor le narre una cuarta. Noche tras noche, Conor vivirá nuevas aventuras que le darán el valor suficiente para hacer frente a la verdad.

Cristina Bertol y Roger Berruezo interpretarán a sus padres y Antonia Paso, a su abuela, mientras que Eduardo Aguirre de Cácer e Iker Lastra se transformarán en el monstruo. Completan el reparto Leyre Morlán, Raúl Martín, Nadal Bin y Fernando Sainz como los compañeros y el profesor de Conor.

‘Un monstruo viene a verme’ habla del difícil tránsito entre la infancia y la adolescencia, un momento complicado en el que Conor deberá aceptar que la incertidumbre es parte de la existencia. Además, se enfrentará a monstruos como la enfermedad, el acoso escolar y la soledad, a los que vencerá reuniendo valor a través de la fantasía.

Teatro para educar emocionalmente a los jóvenes

Con este proyecto, la Asociación Española contra el Cáncer y LaJoven se unen para conciencias y mejorar la educación emocional de los jóvenes a través del teatro. Forma parte del programa ‘Todos contra el Cáncer’, para acabar con el tabú en torno a esta enfermedad, perderle el miedo a visibilizarla y normalizar su realidad social y emocional.

Además del espectáculo, ‘Un monstruo viene a verme’ se acompaña en las ciudades en las que se representa con charlas y talleres sobre salud mental adolescente. Así, este martes 16 de diciembre, se celebrará una nueva edición del ciclo ‘Conversaciones en el Principal’, en el que se hablará sobre los detalles y curiosidades de la puesta en escena, los recovecos que se tejen entre lo escénico y lo literario, y el estigma que tiene una enfermedad como el cáncer en la sociedad actual. El coloquio contará con la participación de José María Arnal, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, Sara López Gracia y Nuria Pérez, psicooncólogas de la Asociación Contra el Cáncer de Zaragoza, David R. Peralto, presidente de la Fundación Teatro Joven, José Luis Arellano, director artístico de LaJoven y Elisa Hipólito, actriz y protagonista de ‘Un monstruo viene a verme’.

La obra podrá verse desde este miércoles al domingo a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 25 euros, con bonificación en la función de mañana miércoles. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Principal, en su web y a través de entradas.ibercaja.es.