Los músicos de su alteza recuerdan a José de Nebra en la sala Mozart

Los músicos de su alteza, dirigidos por Luis Antonio González, han protagonizado este martes en la sala Mozart la última cita del año de la Temporada de Grandes Concierto del Auditorio de Zaragoza. Lo han hecho con un programa dedicado a José de Nebra, en el que han interpretado selecciones de diferentes obras del compositor del siglo XVIII, uno de los más destacados de nuestro país.

Así, con la participación también de Olalla Alemán (soprano), Eugenia Boix (soprano), Adriana Mayer (mezzosoprano) y Jesús García Aréjula (barítono) así como del coro Amici Musicae, también residente del Auditorio, Los músicos de su alteza han interpretado selecciones de obras como 'Amar y ser amado y la divina Filotea', 'El diablo mudo', 'Andrómeda y Perseo', 'Baile de las granaderas y alondón', 'Viva el cacique' y del 'Sainete de la libertad del cautivo'.

El público, al concluir la actuación, le ha brindado un caluroso aplauso a los intérpretes que han firmado una rotunda actuación en una noche de talento local que es otra de las grandes virtudes de la Temporada de Grandes Conciertos.

La historia y próximas citas

Emoción, frescura y rigor histórico forman su divisa. Una justa mezcla de investigación, intuición e imaginación sirve a Los Músicos de Su Alteza para convertir, desde el máximo respeto a la obra de los grandes maestros de siglos pasados, la vieja escritura muerta en música viva. Desde su fundación en 1992, centenares de actuaciones -conciertos, grabaciones, publicaciones científicas, cursos y conferencias- en Europa y América avalan a Los músicos de su alteza como grupo de referencia en la recuperación e interpretación de la música barroca. En sus más de 25 años de vida han rescatado de archivos españoles y americanos una buena parte del rico patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y XVIII, partiendo de las investigaciones de su fundador y director, Luis Antonio González.

Los músicos de su alteza en un momento del concierto de este martes. / PABLO IBÁÑEZ

El ciclo se reanudará el próximo 10 de enero de 2026 con la actuación de la Joven Orquesta Nacional de España, dirigida por Jonathan Nott con un programa que incluye 'Vals de Mefisto n.º 1, S.110/2', de Franz Liszt; 'Metalepsis', de Josep Planells; y 'Sinfonía n.º 5 en Re menor, Op. 47', de Dmitri Shostakóvich.