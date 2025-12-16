Paula Ortiz narra cómo es rodar con el 'guardián de la galaxia' Chris Pratt: "Es una estrella y ahora entiendo un poco por qué"

La cineasta aragonesa Paula Ortiz terminó de rodar la semana pasada un documental sobre el Vaticano y la tumba de San Pedro que, auspiciado por el propio Vaticano, le ha permitido acceder a lugares que nadie puede visitar. Y lo hizo acompañada de el 'guardían de la galaxia' Chris Pratt, quien es el conductor de la producción y con quien ha tenido que trabajar, por lo tanto, codo con codo.

"No es un voz en off sino que es el personaje que nos conduce a través de este viaje así que imáginate cuando me lo dijeron, fue una cosa...", cuenta Paula Ortiz, que aclara que gracias a este rodaje ha podido descubrir "la dimensión de Chris Pratt, de quién es realmente Chris Pratt. Y realmente es un tipo increíble", dice.

Pero, ¿cómo es rodar con una superestrella de Hollywood como él? "Es un actor brutal, con gran precisión y transmite mucha alegría cuando trabaja. Es un tipo muy especial. Es súper fácil trabajar con él", narra la cineasta, que aún va más allá: "Es alguien divertido, fácil, buenísimo y súper preciso. No sé si se le puede pedir más a un actor".

Una estrella de Hollywood

De hecho, en las escasas imágenes del rodaje que hay y que ha compartido el propio Chris Pratt se le ve siempre sonriente y con un talante muy participativo: "Es una estrella y ahora entiendo un poco por qué", concluye Paula Ortiz, que confiesa que en la vida se había imaginado estar "rodando algo así y de la manera que lo hemos rodado".

El documental, escrito por Andrea Tornielli con la colaboración de Pietro Zander y producido por Vatican Media, Fabric of St Peter y la española AF Films, está conducido por Chris Pratt y es un viaje a lo largo de la historia de San Pedro, uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Durante estos días, el equipo está rodando en la necrópolis del Vaticano y en la propia basílica, epicentro de las excavaciones que permitieron localizar la tumba del apóstol Pedro.

Hallazgos arqueológicos

La producción realiza un recorrido por los hallazgos arqueológicos y la propia historia para descubrir el lugar dónde se enterró San Pedro dentro de la necrópolis vaticana. Un descubrimiento que se anunció en 1950 por el Papa Pío XII, que fue el artífice de que comenzaran las excavaciones para su búsqueda.

No ha sido el único hallazgo realizado ya que casi dos décadas después, en 1968, se hallaron los huesos del apóstol. Entonces, aseguró el Papa Pablo VI; las reliquias fueron identificadas y estaban seguros de que eran los restos mortales de San Pedro.