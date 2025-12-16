Rapsusklei (publica sus memorias, 'Bitácora'): "El hip hop es muy cabezudo"

La fecha no es casual. Hoy, 16 de diciembre, se cumplen justamente 30 años de que un joven de 15 años, presentara en directo su primera maqueta, 'Estado de locura', y se subía por primera vez a un escenario. "Fue en la Casa de Juventud del Casco Histórico", rememora Diego Gil Vicente, es decir, Rapsusklei, "lo recuerdo perfectamente, estábamos los 120 'rappers' que había entonces en Zaragoza, no había más en esa época", rememora con alegría. "Tirábamos la movida con casete, teníamos cuatro pistas y adelante. Tenía una canción con Kase.O, un 'freestyle' con Sho-Hai y Lírico, pinchaba el Potas,...". Grandes nombres de la escena que han situado al rap de la ciudad como referente.

Por eso, el día elegido (este martes en la sala López) para presentar sus memorias, 'Bitácora', no es cosa del azar. "Yo lo guardo todo, 'flyers', fotos... tengo un poco de Diógenes y me dije que tenía que hacer un libro con toda mi historia, era una necesidad que tenía que sacar". El resultado es una obra de 350 páginas "llenas de historias donde relata parte de su legado musical y personal, acompañada de fotografías inéditas y un diseño original y cuidado".

Tres décadas después, Rapsusklei cuenta con más de 40 referencias musicales (entre discos y maquetas), tiene su propio sello (Eterno Miusik) y ha recorrido varios países a lo largo de todo el mundo. "Jamás pensé que un día podríamos haber hecho todo lo que cuenta en el libro, jamás lo pensé. De hecho, yo ni soñaba con esos 15 años, solo lo hacía porque me gustaba, nada más".

La importancia de la base americana

En aquellos años, rememora el MC, "nos llegó el sonido del rap por la base americana. Crecimos con el rap de Estados Unidos y con algo del rap francés. Pero a mí siempre me gustó lo musical, y tiré hacia allí con instrumentos reales. Y en cuanto a la forma de escribir, por mucho que escuchásemos canciones sobre Nueva York, que era duro y crudo, al final yo me criaba aquí y tenía cierta melancolía y una lírica un poquito más poética de lo que pueda tener alguien del Bronx. De mezclar estos mundos salió la peculiaridad de nuestro rap".

Con respecto a los cambios que él ha visto en el género a lo largo de estos 30 años, Rapsusklei hace hincapié en que ha cambiado "como lo han hecho las generaciones y todo en general. Ten en cuenta que el hip hop es un hijo de mil padres, viene de mil ritmos, entonces, pues obviamente, también tiene mil hijos, que incluye lo que la gente llama trap, o incluso hay gente que rapea en house. Todo viene de la misma raíz".

En 'Bitácora' también hay hueco para los momentos no tan brillantes de su trayectoria ("los que cuento y otros que no cuento"). "Hay rupturas con gente que aprecio mucho o historias con mánagers aquí en Zaragoza con los que no acabé muy bien... O cuando lo dejé con mi corista", relata el MC, que incluso también pasó un momento complicado cuando deshizo el dúo musical que formaba con Hazhe. "Fue duro, tuvimos cada uno que buscarnos la vida en el momento. Por suerte somos adultos y lo resolvimos pronto, pero no es un camino de rosas, el hip hop no lo es".

Oscuridad mediática

Tampoco fue sencillo, recalca, conseguir la atención mediática, algo que se ha roto con los años: "En Zaragoza nos costó bastante, nosotros también éramos muy cerrados y no queríamos salir en los medios, pero hostia, que los medios no nos nombrasen, por ejemplo, era duro. Yo me acuerdo unos 'Pilares' que tocamos y metimos mucha más gente que El canto del loco, que Joaquín Sabina, que Amaral, más que cualquiera y no nos sacaron ni una reseña, tío".

Zaragoza está considerada una de las mecas del rap en España y con una lista de artistas de primer nivel como Violadores del Verso, el propio Rapsusklei, Sharif,... ¿Cuál es el secreto? "Creo que ninguno lo sabemos", empieza su respuesta el rapero, que trata de explicar cómo lo ve él: "Nunca sabremos por qué se escribía tan puro en Zaragoza. No lo sé, pero yo creo que viene con el carácter del maño. Somos testarudos, como muy recelosos de lo nuestro, con mucho amor, somos muy pasionales, muy latinos. Queremos lo nuestro y como también somos un poco brutos y el hip hop es crudo... En realidad, el hip hop es muy cabezudo, va mucho con nuestra personalidad", razona el zaragozano, que reside en Barcelona desde hace más de una década.

El rapero de la Magdalena es uno de los abanderados del rap consciente ("tenemos muchos seguidores jóvenes y no se puede hacer apología de ciertas cosas") y del rap político: "Aunque últimamente se ha vuelto todo muy loco, siempre hemos sido muy combativos. Venimos de las bajas esferas sociales, de barrios difíciles y hay que reivindicar. Las luchas sociales siempre han estado ahí con nosotros. Si te dejan fuera de las murallas, tú tienes que entrar como sea", enfatiza.

'Bitácora', de momento, se puede comprar en las presentaciones y a través de la web del artista, que anuncia que a partir de 2026 estará también en tiendas y librerías.