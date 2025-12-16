Saraqusta Film Festival se presenta en Los Ángeles y refuerza su proyección internacional

El Saraqusta Film Festival refuerza su creciente proyección internacional con la presentación del certamen en Los Ángeles, California, donde se ha reconocido al Instituto Cervantes de Los Ángeles con un Dragón de Oro por su apoyo a la difusión de la cultura española. Este evento marca un hito en la trayectoria del Festival Internacional de Zaragoza de Cine de Historia, que busca reforzar la marca del festival fuera de Europa apoyada en su singularidad, al tratarse de uno de los pocos certámenes en el mundo dedicados exclusivamente al género histórico.

El evento ha tenido lugar en la sede del Instituto Cervantes de Los Ángeles, en un acto que ha contado con la participación del director del certamen, José Ángel Delgado; del cónsul general de España en Los Ángeles, Gerardo Freyo; del jefe de Actividades Culturales del Instituto Cervantes en Los Ángeles, Gonzalo del Puerto; de la actriz española afincada en California, Marian Aguilera; y de Raquel Laguna, periodista aragonesa miembro de la Critics Choice Association. La presentación ha contado también con el apoyo de la Aragón Film Commission y Alimentos de Aragón.

Entrega del Dragón de Oro al Instituto Cervantes de Los Ángeles

La cita se ha aprovechado para entregar un Dragón de Oro, la distinción del festival, al Instituto Cervantes de los Ángeles "como reconocimiento a su labor por la difusión del español, la cultura y, en particular, el cine". La actriz Marian Aguilera ha sido la encargada de entregar el galardón. Aguilera, actualmente afincada en Los Ángeles, cuenta con obras históricas en su filmografía como ‘La Ciudad de los Prodigios’ (1999) y ‘El prado de las estrellas’ (2007), ambas dirigidas por Mario Camus.

“Estoy aquí para hacer algo muy bonito: entregar un símbolo. Hay algo que solo el cine consigue: que un pasaje histórico deje de ser una fecha y se convierta en experiencia y piel. Y es que, si no queremos mirar la realidad de ayer, si nos da pereza, raramente vamos a querer mirar la de ahora y en estos tiempos, es importante. Por eso me gusta que sea un dragón: no como adorno, sino como guardián. Guardian de la memoria”, ha declarado la actriz.

Ha recogido el reconocimiento en nombre del Instituto Cervantes de Los Ángeles, Gonzalo del Puerto, jefe de Actividades Culturales de la institución, quien ha destacado la relación de Aragón con el cine, con directores que han traspasado fronteras como Segundo de Chomón, Buñuel, Borao o Saura. Tanto él como el cónsul general de España en Los Ángeles, Gerardo Freyo, han destacado que la especialización del festival en cine histórico, un enfoque poco común en el panorama cinematográfico, hace de esta cita algo novedoso y singular y han mostrado su apoyo y animado a presentarlo en otras ciudades del mundo.

Como ha destacado José Ángel Delgado, director del festival, “estar presentes en Los Ángeles demuestra nuestro empeño por consolidar no solo un festival sino un género, el histórico, que nos permite acercarnos al pasado, revivir hechos que marcaron otras épocas y donde la ficción y los hechos reales conviven con rigor para entretener y enseñar. Estamos en Hollywood, donde siempre se buscan historias que atrapen al espectador y quizá la Historia con mayúscula es la mejor fuente de inspiración. Por eso, queremos que el Saraqusta Film Festival sea el referente mundial para las producciones históricas, y no hay mejor escaparate que el corazón de la industria cinematográfica”.

Las bases para participar en la 6ª edición del Saraqusta Film Festival están disponibles en la web oficial. La participación está abierta a obras audiovisuales españolas e internacionales, de imagen real o animación, que aborden el género histórico o cuya temática, contexto o ambientación sean históricos o referidos a una época del pasado. El plazo para inscribir trabajos finaliza el 20 de febrero de 2026.