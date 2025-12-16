'Sirat' pasa la primera criba para llegar a los Oscar en cinco categorías

Después de obtener dos nominaciones en los Globos de Oro, cuatro en los Premios del Cine Europeo y 12 en los Gaudí, siguen las buenas noticias para 'Sirat'. La película de Oliver Laxe que representa este año al cine español en la carrera de los Oscar ha sido preseleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para optar a la estatuilla en cinco categorías, nada menos: las de mejor filme internacional, mejor música original (por la que firma el francés Kangding Ray), mejor sonido (por el trabajo de Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja), mejor fotografía (de Mauro Herce) y mejor cásting. 'Sirat' supera de esta manera el registro de 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que en 2023 pasó la criba en cuatro categorías. Otra producción española, 'El fantasma de la Quinta', de James A. Castillo, está entre los precandidatos al Oscar al mejor cortometraje de animación.

La competencia para llegar a la final, en cualquier caso, se intuye durísima. En el apartado de mejor película internacional, donde quizá las opciones para 'Sirat' parecen mayores, en la preselección de 15 títulos figuran rivales tan cualificados como la película noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier; la francesa 'Un simple accidente', de Jafar Panahi; la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; la coreana 'No other choice', de Park Chan-wook, y la tunecina 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.

La Academia de Hollywood ha hecho públicas hoy las llamadas 'shortlists' de preseleccionados en 12categorías que, por su naturaleza eminentemente técnica, suelen requerir una primera criba a cargo de los especialistas en las disciplinas respectivas. Quedan fuera del anuncio los galardones considerados mayores, como los de dirección, interpretación y guion. Aun así, estas primeras listas han supuesto un espaldarazo para títulos como 'Los pecadores' y 'Wicked: Parte 2', que logran ocho menciones en las 'shortlists' cada uno, seguidos por 'F1: la película', con seis, y 'Una batalla tras otra' y 'Frankenstein', con cinco.

La lista definitiva de nominados al Oscar se desvelará el próximo 22 de enero y los premios se entregarán el 15 de marzo en una gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.