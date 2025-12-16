Zaracadabra envolverá de magia la Navidad de Zaragoza: dónde y cuándo disfrutar del mejor ilusionismo

Por decimotercer año consecutivo, el Festival Zaracadabra se celebrará en Zaragoza, del 20 al 29 de diciembre. Esta edición reunirá a siete ilusionistas reconocidos internacionalmente, que representan las últimas tendencias en el mundo de la magia, y que actuarán en siete espacios distintos alrededor de toda la ciudad.

Zaracadabra adelanta este año las fechas e insertará su programación en la primera semana de las vacaciones escolares de Navidad durante la que ofrecerá diez espectáculos, la mayoría de ellos gratuitos y para todos los públicos. A diferencia de otros años, el festival no ocupará el espacio neurálgico de la plaza del Pilar, pero se acerca a la ciudadanía ocupando varios centros cívicos de la capital: en Casetas, Torrero, Río Ebro, Juslibol y La Cartuja. Los otros dos recintos que ceden un entorno mágico al encuentro serán el Museo del Fuego y el Teatro Arbolé.

Esta cita es la decana de los encuentros de magia en Aragón y se consolida como referente nacional. "13 años conllevan ser una gran familia", ha reseñado Ismael Civiac, director del Festival. Según Civiac, el objetivo del festival es "traer la magia, con mayúsculas, a Zaragoza para dignificar el arte del ilusionismo y ofrecer un ocio de calidad". De ahí la variedad de las propuestas artísticas y el compromiso del festival con la igualdad y la inclusión: "En festival se han traído espectáculos nunca vistos, como una actuación de magia para invidentes. Además, fuimos el primer festival que tradujo a lengua de signos el espectáculo para hacerlo más accesible", ha recalcado Civiac.

Magia para todos en toda la ciudad

En cuanto a la presencia de mujeres en el cartel, Ismael Civiac ha indicado que desde Zaracadabra se quiere "dignificar la figura de la mujer dentro del ilusionismo" y, por ello, de los siete ilusionistas dos son mujeres: Patri Zenner (Extremadura), quien practica una magia tribal y de fantasía en 'La magia de la naturaleza'; y Dania Díaz (Venezuela), conocida por su participación en Got Talent España y América, triunfadora en Las Vegas por su participación en el programa de 'Penn & Teller', y que usa sus artes de ilusionismo para contar historias.

En la edición de 2025, Zaracadabra se lanza a conquistar más barrios. Con el apoyo de la red de Centro Cívicos de Zaragoza, se incorporan nuevos espacios como el C.C. Casetas, donde se inaugurará el festival con el espectáculo de escapismo 'The magicman', de Alfred Cobami (Extremadura), también se añade el C.C. Río Ebro. "La misión de centros cívicos siempre es la de acercar la cultura a los barrios y garantizar que las artes escénicas lleguen a toda la población", ha afirmado Mar Delgado, jefa de Planificación y Programación del Servicio de Centros Cívicos.

El resto de ilusionistas invitados que viajan desde distintos lugares de España serán el joven Raymon (Madrid) y su magia joven, el alicantino Tornillo -Quique Montoya- y una mezcla de 'clown' con magia.

El arte de la magia con firma aragonesa

Aragón también tendrá una buena representación en los escenarios del Zaracadabra. El oscense Ismael Civiac, además de organizar las jornadas, actuará con su compañía Civi-Civiac y la obra 'Torpeza obliga', una puesta en escena preparada para abrazar lo diferente y lo imperfecto. Por otra parte, el joven zaragozano Juan Capilla ocupará un lugar de excepción dentro del festival, ya que será el encargado de llenar la sala del Teatro Arbolé con una mezcla de comedia y magia llamada 'Maravillas sin varita' que invita a "echar un rato en familia y olvidarse de todo por 75 minutos", según ha subrayado el propio Capilla.

El aragonés Ismael Civiac representará 'Torpeza obliga' / PILARA VICIEN

La organización espera que las cifras de otros años sean la base para otra edición mágica. En los doce años anteriores, han sido casi 200 espectáculos los que se han programado, 114 ilusionistas nacionales e internacionales quienes han encandilado a los cerca de 85.000 espectadores totales del festival.

Quienes quieran sorprenderse con increíbles trucos deberán hacerse con las entradas. Las actuaciones en los Centros Cívicos de Torrero, La Cartuja, Juslibol y Casetas será gratuita, mediante invitación desde una hora antes en taquilla, hasta completar aforo, al igual que para los espectáculos en el Museo del Fuego. En el C.C. Río Ebro, las entradas tendrán un coste de 3 euros y estarán disponibles una hora antes de la función en taquilla. Finalmente, para el Teatro Arbolé la entrada será de 9 euros y se pueden comprar tanto en taquilla como a través de la web.