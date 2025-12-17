Lengua
La reina Letizia desvela que 'arancel' es la palabra del año 2025: "Quiero pertenecer a la tribu de quienes amáis la lengua”
Toma el relevo de 'dana', la voz elegida en 2024, en veinte aniversario de la Fundación del Español Urgente, que celebra dos décadas asesorando y promoviendo el buen uso de la lengua
'Arancel' ha marcado el 2025. Es la palabra del año 2025. Una voz que toma el testigo de dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021) y confinamiento (2020), entre otras. El término ha sido escogido entre 12 opciones: apagón, arancel, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.
El término ha sido desvelado por la reina Letizia en el 20 aniversario de la Fundéu RAE, a la que ha mostrado su especial cariño. "Me gusta estar aquí porque tenéis cara de fruncir el ceño al leer errores gramaticales, como yo: una coma mal puesta, una mayúscula inventada, un gerundio repetido... Quiero pertenecer a la tribu de quienes amáis la lengua. Veinte años después de su nacimiento, Fundéu RAE sigue afinando y afilando las herramientas para ayudarnos a hacer la realidad más transitable. Su historia es un éxito porque soluciona a diario nuestras dudas lingüísticas. Quiero agradecer la labor que realizan las filólogas y las periodistas que se encargan de sostener este servicio", ha comentado.
A continuación, Alex Grijelmo ha diseccionado la trayectoria de la FundéuRAE para recordar todas las etapas por las que ha pasado la organización. Fue una iniciativa de Luis María Ansón. Ahora bien, jamás hubiera sido posible sin el invento de internet. La RAE, ha ejercido un papel crucial para la supervivencia de esta entidad. Y el acuerdo con la agencia Efe nos ha traído hasta aquí. En este recorrido se puede apreciar que las mejores obras humanas se edifican sobre lo ya construido. Esta institución ha superado los cambios que tuvo que enfrentar y mira el futuro con humor", ha señalado el patrono de la Fundéu Rae.
