La 'influencer' Paula Ordovás en Zaragoza: "Logré el éxito profesional por el trauma que viví"

De una experiencia muy traumática, sufrió abusos sexuales cuando era una niña del jardinero de su casa, ha sabido renacer 36 años después para empezar a "sentir lo que quería hacer". La 'influencer' y empresaria Paula Ordovás ha visitado este miércoles Zaragoza para presentar su libro 'La chica de los ojos marrones' (Espasa) en la Fundación Caja Rural de Aragón.

"Durante muchos años, me dediqué a sobrevivir más que a vivir y de alguna forma disocié traumas y experiencias y cosas que viví en mi infancia y de repente mi cuerpo empezó a hablar lo que mi mente callaba y pasé cuatro años de una depresión bastante profunda, con terapias y mucho trabajo interior que me llevó a mi resurgimiento", explica Ordovás, que recuerda perfectamente cómo empezó todo: "Cuando conté mi historia por primera vez fui consciente de que había muchas mujeres que habían pasado por lo mismo que yo y me abrumó bastante. Así que este libro es una forma de sanar, la escritura es para mí un método de sanación y una forma de poder ayudar y dar esperanza a todas aquellas personas que han transitado por lo mismo que yo", enfatiza.

"Ha sido mi liberación"

"El libro ha sido mi liberación, una manera de incluso conectar más con ese trauma y con esas vivencias porque escribiéndolo he sido consciente de muchas más cosas que ni con la terapia ni con el diálogo interno había llegado a ellas", asegura la 'influencer' que ha visitado la capital aragonesa en un viaje relámpago ya que quería regresar a Madrid para estar con su bebé.

Paula Ordovás presenta en Zaragoza su libro 'La chica de los ojos marrones'. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Escribir un libro que parte de una experiencia tan traumática no es un proceso sencillo y menos cuando uno se adentra tanto en uno mismo: "El capítulo del abuso y el de la maternidad han sido muy complicados. De hecho tuve que parar de escribir durante un mes, volver a una terapia bastante intensiva para poder reconectar con cosas que volvieron a mí que no era consciente que había vivido", afirma, antes de querer volver a un punto anterior de la conversación: "Lo que también me llebó a escribir este libro, aparte de sentirme más liberada y conectada conmigo misma y con el mundo, fue el perfeccionismo extremo. Llegó un momento que ya era insostenible y ese perfeccionismo del que hablo mucho en el libro, me llevó a enfermar y a romperme. Pero fue el hecho de romperme lo que me hizo reconstruirme".

Un perfeccionismo que, tal y como descubrió la propia Paula Ordovás, tiene una causa muy concreta que ella revela: "Cuando sientes el abandono de quien tiene que protegerte, intentas que todo sea perfecto y ser un 10 en todo para conseguir ese amor que no tuviste. Antes no lo entendía. Supongo que siempre buscaba ese amor por la inseguridad y el abandono que sentí de niña. También el perfeccionismo y la autoexigencia me trajeron cosas buenas, porque logré el éxito en muchos ámbitos de mi vida, sobre todo en el profesional. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio. Ahora tengo las herramientas para gestionarlo, antes no las tenía", confiesa.

El trauma y el éxito

Sobre si el éxito profesional puede hacer que se aparten las debilidades de cada uno, Ordovás duda: "Puede ser, pero en mi caso lograr el éxito profesional fue por el trauma que viví. Mi trauma me llevó a ser una persona muy constante, muy disciplinada, que luchaba por sus sueños, por lo que quería conseguir y eso me llevó al éxito. Entonces siento que el trauma que a muchas personas las destruye y las aplasta, a otras las fortifica y las hace renacer. Y en mi caso, el trauma me llevó a resurgir y a renacer".

¿Tuvo miedo a exponerse tanto a sus casi 600.000 seguidores? "Cuando ya decidí contarlo había mucho trabajo hecho y no siquiera pensaba en el qué van a decir. Ese pensamiento no estuvo en mí, al revés, dije 'he llegado hasta aquí, he pasado por cosas muy duras que no era ni consciente que había normalizado y quiero que mi historia sirva, que mi voz y mi historia sirvan al mundo'", dice antes de concluir: "Ahora tengo una conexión conmigo misma que antes no, tenía una desconexión emocional alucinante. Y ahora, mi vulnerabilidad me ha conectado con el mundo y tengo una conexión más especial con mis seguidores".