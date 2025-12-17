La Navidad calienta las tablas del Teatro Arbolé: cuentos navideños e historias de memoria rural

El Teatro Arbolé ya se prepara para comenzar las actividades del periodo navideño y de vacaciones escolares. Para el próximo fin de semana habrá programación para niños, adultos y familias, desde el tradicional festival 'Un cuento de Navidad' hasta el recuerdo de la memoria rural con los títeres para adultos de Raigambre.

La compañía madrileña Raigambre, creada por la zaragozana Laura Hernando y el cordobés Fito Punta, estrena este viernes, a las 20.00 horas, 'Olvidé la sombra de la encina'. Se trata de una obra de títeres, objetos y actores sobre la memoria rural. Una invitación a preservar las memorias que recuerdan que somos parte de la naturaleza, y los saberes que permiten vivir en ella.

Esta obra acaba de recibir el primer premio y la mención de escenografía del I Certamen Escena 11 de Teatro Emergente de Carabanchel. A partir de la poesía de los objetos y su mundo sonoro y visual, crea un teatro accesible, comprometido socialmente y que invita a prestar atención a aquello que solemos pasar por alto. Los objetos son portadores de memoria, capaces de traer al presente relatos que han sido olvidados y en muchas ocasiones, ocultados.

“Este trabajo nace de las reflexiones sobre nuestra desconexión con el campo y sus saberes, de la necesidad de recuperar las vivencias de nuestros abuelos y abuelas y de cuestionarnos nuestra relación con la naturaleza y la alimentación”, señalan desde Raigambre.

Quienes quieran disfrutar de la función, recomendada para público a partir de 12 años, puden comprar las entradas en la taquilla por 18 euros o en la web de Teatro Arbolé, en venta anticipada por 16 euros.

Un festival de cuento

Este fin de semana se inaugurará el XXIV Festival “Una Navidad de Cuento”, que se celebra del 20 de diciembre al 5 de enero y pondrá en escena nueve espectáculos con un total de 25 funciones. Esta edición llega con las mejores obras para títeres de su compañía titular, basadas en célebres cuentos clásicos y en textos de su creación; con los espectáculos de dos célebres compañías de teatro infantil nacionales: Panta Rhei y Peloponeso, y con un gran show de magia protagonizado por el ilusionista Juan Capilla.

El inicio lo marca la compañía de Vitoria, Panta Rhei, con 'Krim, pequeño lobo'. Esta es una emocionante obra que narra la historia de un pequeño lobo que crece creyendo ser una cabritilla más, lo que lleva una reflexión sobre el equilibrio entre la naturaleza salvaje y la convivencia, pero también sobre lo que significa ser uno mismo y encontrar su lugar en el mundo. Esta obra explora preguntas esenciales: ¿qué significa ser uno mismo?, ¿cómo influyen las expectativas sociales?, y ¿cómo encontrar nuestro lugar en el mundo sin perder nuestra esencia?

Esta representación es recomendada a partir de 3 años, y tendrá dos funciones: sábado a las 18 horas y domingo a las 12 horas. Las entradas tienen precio único de 9 euros y se pueden adquirir en la taquilla o en la web de Teatro Arbolé.